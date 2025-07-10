▲六福村金夏Punch！皇宮煙火水舞、濕身派對爽玩整個夏天。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

台上DJ熱力打節奏，再搭配舞台環繞炫彩光束、水泡四射，超大型的電音戶外派對登場!原來這是六福村今年暑假全新推出的夏季活動《金夏Punch》。

小朋友追著水槍跑，大人也全副武裝加入戰局，炎炎夏日想消暑沒問題！六福村的入場標配，就是要大家在水戰裡清涼一下。這次六福村以音浪水次元主題打頭陣，就算不搭遊樂設施，一張輕遊票就能濕到透、拍到爆、玩到瘋，從白天一路嗨到晚上，是不少爸媽帶小孩放電的夢幻行程。

▲▼ 《金夏Punch》以充滿夏日熱情的遊行揭開水仗序幕，水柱四面八方狂灑而來，瞬間讓人透心涼、秒進清涼模式 。（圖／記者鄭遠龍攝、品牌提供）

如果你以為這只是小朋友的玩水派對，那就太低估了。期間限定的「水戰派對」開場直接嗨翻園區，DJ台上重低音連發，現場氣氛堪比演唱會，舞台前遊客跟著音樂節奏舞動，熱鬧氣氛也同步升溫。當高壓水柱從舞台四方噴射，這一刻大小朋友都超嗨，記錄這難得的歡樂時光，自拍棒、GoPro、手機防水袋全部出動。一家大小加入亂鬥，變成真正的「親子混戰區」。

▲▼ 「水電派對」開場炸翻全場，DJ電音、水柱齊發，全場嗨成親子混戰區，氣氛比演唱會還熱 。（圖／品牌提供）

玩得差不多，就轉場到「涼夏市集」補給，祭祭五臟廟。剛走進攤位區，美食香氣撲鼻挑逗味蕾，火山排骨端上桌時，熱騰騰的煙霧帶著香氣，讓人食指大動!整桌人先是被這造型驚呼連連，再拿起手機先連拍打卡。超長潛艇堡一端出，連大男孩雙手拿著，都略有份量，一口無法完整咬下；摩艾造型奶茶、各式氣泡飲都清涼退火。遊客洪小姐邊吃邊說：「這根本是泰國夜市搬來台灣！」

▲▼涼夏市集美食浮誇又好拍，火山排骨、潛艇堡一上桌秒變打卡C位。（圖／記者鄭遠龍攝）

傍晚時段氣氛再度轉場，白天的水戰結束後，夜晚視覺盛宴正式登場。夜間限定的LED光舞劇場，一開場就讓全場屏息，舞者身穿特製的螢光舞衣在黑夜中，像流動的光雕藝術，彷彿讓人走進時尚音樂節。接著壓軸登場的皇宮煙火水舞秀，把整場活動推向高潮，煙火連連升空、水舞同步噴發，搭配音樂節奏，甚至有民眾驚呼：「這比香港迪士尼還震撼！近距離感受煙火綻放的那一刻，真的好像來到童話世界。」

▲▼傍晚轉場視覺盛宴，除了與DJ共舞，還有LED光舞劇場登場秒變時尚音樂節，流動光影美到讓人屏息 。（圖／記者鄭遠龍攝）

帶著4歲與10個月嬰兒的遊客鍾小姐分享：「主要是帶小孩子來玩，但因為小孩很多設施都不能遊戲，所以輕遊票就很適合我們，比較划算！小朋友還可以去打水仗和看表演、煙火。」

整場《金夏Punch》用水戰點燃夏天氛圍、用美食撐起暑假儀式感，再用光舞，演出劃下完美句點。即使沒有搭雲霄飛車、沒有瘋狂衝設施，一張輕遊票也足以讓手機記憶體爆滿、爸媽小孩都大滿足。難怪成為今年暑假最熱門的親子一日遊行程之一，不少人更說「會想二刷、三刷，因為每次來都有不一樣的體驗！」

▲▼ 壓軸皇宮煙火水舞秀磅礡登場，煙火、水舞、音樂完美交織，震撼程度直逼迪士尼 。（圖／記者鄭遠龍攝）