▲礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

暑假到來，想找一間飯店度假放空，不妨到礁溪走一趟！在地植癒系溫泉旅宿「冠翔泉旅」在這個夏天就結合玩水、溫泉、美食與體驗等元素，規劃全新小旅行提案，不僅可以打水仗、DIY蔥油餅與古早童玩，並能抽「療癒三籤」，把足浴包、在地零食帶回家，還提供能吃到下午1點半的早午餐，讓旅客走進飯店就不想出門。

▲▼每間客房均擁有自己的植栽景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

「冠翔泉旅」前身為冠翔世紀溫泉會館，在地經營多年，於2024年改裝後更名、重新開幕。改裝後的飯店特別邀請知名景觀建築師吳書原跨界操刀，將植栽與溫泉結合，88間客房均擁有自己的植栽景觀，空中花園、2樓的戶外庭園綠意也都由吳書原設計，讓入住的旅人彷彿置身於綠洲中的溫泉旅宿。

業者表示，重新開幕至今一年已累積不少回頭客，且一住就是3、4天以上，也陸續吸引海外旅客入住，目前以港澳、星馬為主。

▲▼飯店推出暑假專屬體驗，抽「療癒三籤」換伴手禮。（圖／記者蔡玟君攝）

這個夏天為了讓旅客能待在飯店就能玩上一整天，業者推出全新「Fun暑假・森呼吸」專案，規劃出一系列館內活動。如「療癒三籤」以藥材行昔日從木櫃中抓藥為靈感，由旅客抽取健康、美食或享樂籤，憑籤可兌換宜蘭百年「廣生藥房」的漢方足浴包與美顏茶飲，或是台灣首間推廣精釀啤酒的「吉姆老爹精釀啤酒」，或在地零食、按摩券。

▲▼戶外溫泉區可以打水仗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也有復古童玩DIY。（圖／記者蔡玟君攝）

而館內的戶外溫泉區與室內親子遊樂區也推出許多體驗活動。戶外溫泉區於下午3點至4點間提供水槍、黃色小鴨等設備，讓親子盡情打水仗；親子遊樂區則除了可以玩賽車、跳房子、踢毽子、丟沙包，還可以DIY古早童玩，並設有露營風電影院，在夜晚時讓大人小孩在此看電影。

▲館內餐廳推出夏日新菜式。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著越來越多旅客選擇飯店的考量之一就是早餐，冠翔泉旅的早餐供應至下午1點半，是礁溪少數提供早午餐選擇的旅宿，並會在早上11點半後更換部分菜式。迎接夏日到來，這個暑假在菜色上以水果巧妙入菜，帶來沁涼清爽的創意饗宴，如蘋果和風龍鬚菜、起司焗木瓜、鳳梨蝦仁炒飯、胡麻梅子涼麵、脆皮香蕉捲、奇異果香芒果醋凍等，讓旅客以舌尖感受夏日美好滋味。

▲▼礁溪今年初新開幕的日式咖啡牛奶飲品店「大人牛乳」。（圖／記者蔡玟君攝）

而在礁溪也有許多特色小店值得一訪，例如今年初新開幕的「大人牛乳」，是一間日式咖啡牛奶專賣店，店舖走簡約文青風格，將所有焦點留給產品本身。業者創業靈感來自日本人泡湯後習慣喝一瓶咖啡牛奶的文化，且那份味覺記憶是在台灣沒有的，因此經過長時間研究，選用花蓮吉蒸牧場低溫殺菌鮮乳、北海道產白糖，以及位於冬山鄉的世界冠軍烘豆師「GK Coffee」提供的咖啡豆製作產品，希望讓旅客也能喝得到自己記憶中的美好滋味，業者也強調，日式咖啡牛奶並非拿鐵。

為滿足不同年齡層，大人牛乳推出4種口味，包括經典比例的微糖口味「小大人」，還有無糖版本的「真大人」、多奶微糖的「小小孩」，以及黑咖啡「正港大人」，並以最佳溫度的8度提供給旅客，甚至在打出名號後，為回頭客推出家庭號版本。

▲▼礁溪日式澡堂風格咖啡廳「FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

以日式澡堂概念設計的「FURO CAFE」，則讓旅客走進店裡宛如一秒到日本，以檜木澡盆盛裝飲料與甜點，新奇有趣的設計讓人印象深刻。

2樓用餐座位區分為2區塊，一區為無印良品風格高腳椅，一部分則設計成澡堂風格，以白色與深灰色磁磚砌成階梯狀，再放上一個個坐墊與木頭矮凳，搭上海藍色透明小茶几，最後再用日式澡堂常見的檜木澡盆或塑膠盆承裝餐點送上，讓人彷彿真的置身在日本澡堂一般，且會搭配櫻花季、楓葉季節做不同主題設計。