線上旅展「早鳥最高折1萬5」　杜拜、埃及免4萬

▲旅天下今起推出夏季線上旅展，「杜拜阿布達比清真寺8日」36,999元起。（圖／旅天下提供）

記者彭懷玉／綜合報導

隨著2025下半年國定連假增加、新台幣升值，讓旅遊市場再度升溫，各大旅行社紛紛推出優惠。旅天下指出，上半年出境旅遊的訂單數量成長超過20%，且訂單能見度到2026年3月，並從即日起至7月31日啟動夏季線上旅展；易飛旅遊更發布2025上半年出境旅遊四大新趨勢，發現客製化小團家族旅遊較疫情前成長逾6成。

▲熱門產品集中於日本、韓國賞楓。（圖／旅天下提供）



旅天下觀察，因2025下半年連假增加、2026年寒假加春節連假長達30天，加上台幣走強、國際局勢動盪，導致市場憂心油價走揚，機票成本攀升，已有不少旅客提前規劃下半年至明年的旅程，整體訂單量較前一年同期成長逾2成，且訂單能見度直達明年3月。

▲「北海道札幌白色燈樹節滑雪5日」安排專業教練教學並提供滑雪裝備，受初學者青睞。（圖／旅天下提供）

熱門產品部分，集中於日本、韓國賞楓、滑雪與歐洲長天數行程。其中，冬季滑雪行程表現亮眼，受惠於去年日本雪況佳、滑雪體驗良好，今年回頭客激增，因此順勢推出「北海道札幌白色燈樹節滑雪5日」，安排專業教練教學並提供滑雪裝備，受初學者青睞。

▲▼「遊日伴自助」廣獲各年齡層旅人喜愛；團體旅遊年輕化。（圖／易飛旅遊提供）

隨著2025年全球旅遊市場穩定回溫，且新台幣升值趨勢明顯，加上下半年已實施的「4+1天國定假日新制」，推動出境旅遊市場升溫，ezfly易飛旅遊依據後台大數據分析今年上半年逾20萬筆消費數據，發布2025上半年出境旅遊四大新趨勢，包含「遊日伴自助」廣獲各年齡層旅人喜愛、長程線參團旅客呈年輕化且成企業獎勵旅遊新寵、客製化小團家族旅遊有明顯成長趨勢等。

首先，「伴自助」商品自今年1月起至5月底止，銷售量成長逾30%，銷售額亦達8位數，其中熱銷的「九州伴自助」，提供足夠的自由時間體驗當地文化。易飛旅遊透過包機包銷優勢，促銷期間推出買一送一，五天行程平均每人僅約新台幣15,000元，深受各年齡層旅客的喜愛。

▲▼獎勵行程轉向海外，尤其偏好歐洲、紐澳等長程線目的地；家族包團需求較疫情前成長超過60%。（圖／易飛旅遊提供）





其次，團體旅遊年輕化成為明顯趨勢。易飛旅遊數據顯示，40歲以下旅客參與團體旅遊的比例從22%增至35%，而這些旅客更偏好輕鬆無負擔的旅行，像是「義大利深度之旅」、「埃及五千年精選10日」與「藍色土耳其」等行程，40歲以下旅客佔比已突破5成。



易飛旅遊表示，疫情前，多數企業的獎勵旅遊仍以國內行程為主，但隨著國內住宿與交通成本居高不下，加上國際旅遊市場逐步回穩，愈來愈多企業將獎勵行程轉向海外，尤其偏好歐洲、紐澳等長程線目的地。最後，10多人至30多人規模的家族包團需求較疫情前成長超過60%，這類旅客多為三代同行或親友組成，又以「釜山自由行」和「東京家族遊」等定制化行程成首選。



而旅天下瞄準市場趨勢，從即日起至7月31日啟動夏季線上旅展，並於7月18日至21日參加2025年STE台北國際夏季旅展。活動主題為「10在好玩！旅天下帶你飛」，推出四大優惠亮點「清倉一口價、早鳥最高折1萬5、揪人優惠、STE現場搶購」。現場下單即贈旅行收納袋，並且全台門市消費滿額可享最高9%回饋。

▲長程線如「埃及金字塔.紅海渡假勝地10日」免4萬。（圖／旅天下提供）



特惠行程方面，包含「函館夜景.螃蟹吃到飽5日」每人20,500元起，包含溫泉住宿與升等五星大倉日航飯店。「韓國首爾愛寶樂園暢玩5日」每人16,888元起，還安排COEX美人魚秀等特色活動。長程線如「杜拜阿布達比清真寺8日」36,999元起、「埃及金字塔.紅海渡假勝地10日」免4萬。若不想跟團，也有「沖繩精品酒店自由行4日」含稅、加碼送Wi-Fi機，每人13,988元起。此外，早鳥預購祭出短線最高折3,000元，長線最高折15,000元優惠。