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「I'm donut？」台北首店7/4開幕　新推3款台灣限定口味

▲「I'm donut?」甜甜圈。（圖／Alina 愛琳娜提供）

 記者黃士原／台北報導

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」將由富錦樹集團代理引進台灣，日前台灣官方IG公布台北首店7月4日開幕，除了12款經典口味外，還推出3款台灣限定口味。

日本人氣甜甜圈店I'm donut?從福岡起家，目前在東京已有5家分店，將於富錦樹集團代理引進台灣，台北首店落腳台北市敦化南路一段君悅排骨樓下，台灣官方IG公布台北首店7月4日開幕，除了12款經典口味外，還推出3款台灣限定口味，分別是「超台灣」、「香蕉奶茶」與「水果帕妃」。

▲東京甜甜圈「I’m donut？」台北首店位於敦化南路上。（圖／記者黃士原攝）

「I'm donut?」其實是發源自主廚平子良太在福岡開設的麵包店「AMAM DACOTAN」，主要是店裡甜甜圈品項大受歡迎，所以才另外成立專賣店，其招牌是「元祖生甜甜圈」，外面與大家熟知的美式甜甜圈不太相同，平子良太調整麵糰成分，加入更多雞蛋與牛奶，讓麵皮十分蓬鬆卻又有嚼勁。其他還有巧克力、檸檬糖霜、開心果、爆漿內餡的卡士達等十多種口味，以及搭配生火腿的鹹味甜甜圈。

▲好丘夏季限定「山系刨冰2.0」回歸。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

搶攻炎夏商機，好丘四四南村信義店「山系刨冰2.0」也回歸，首推全新登場的「合歡山·晚霞」，雪花冰先是淋上粉紅火龍果醬，搭配鳳梨丁、百香果，最上層再鋪上鹹奶油及新鮮火龍果塊，每一口都能吃到酸甜裡帶點鹹香的滋味。

還有2款回歸的口味，包括「阿里山·眠月」選用翠綠煎茶醬淋在雪花冰上，冰裡藏著蜜紅豆、滑嫩奶酪、Q彈黑糖珍珠，最後放上半月造型餅乾脆脆點綴；「玉山·日出」則是金黃芒果醬＋蜜漬芒果青的組合，搭配鳳梨薄荷醬、甜熟芒果丁，最後還能咬到炙燒甜橙片，每碗售價皆為240元。

關鍵字： 美食雲 東京甜甜圈 I’m donut？

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