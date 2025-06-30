深澳鐵道自行車7/1起加開星光班　「巨型鯨魚、愛之手」亮點先看

▲新北「深澳鐵道自行車」7月1日至8月31日期間，每日加開7班星光班次。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北「深澳鐵道自行車」夜間班次亮點公布！今年將於7月1日至8月31日期間，每日加開7班星光班次，時間為下午5點30分至8點30分，沿途會經過「夏夜螢火」、「鯨歌」、「蒲公英的約定」燈區；深澳月台則設置5米高的「愛之手」造型霓虹燈，將再度成為夏夜浪漫去處。

▲起點以圓珠燈飾妝點夜色草原，展開浪漫騎行。

深澳鐵道自行車每年暑假都會延長營運時間，今年推出夜間限定「燦爛夏夜山海騎」，圍繞在「鯨夏夜語」主題，從八斗子站出發，沿線依序設有「夏夜螢火」、「鯨歌」、「蒲公英的約定」等燈區。其中，觀海段限定的「鯨歌」燈飾，以5米高巨型鯨魚裝置，搭配草地燈海，打造彷彿聽見鯨語低鳴的沉浸式旅程。

▲觀海段限定的「鯨歌」燈飾，以5米高巨型鯨魚裝置，搭配草地燈海，打造彷彿聽見鯨語低鳴的沉浸式旅程。

穿過光隧道後，迎來妝點得如銀河流瀉的燈廊隧道，還有玫瑰花海與情侶霓虹燈飾，營造浪漫氣氛。兩端月台也不容錯過，八斗子月台遠眺海天一色，深澳月台則設有高達5米的「愛之手」造型霓虹燈，為夜騎最新打卡點。

▲深澳月台則設有高達5米的「愛之手」造型霓虹燈。

而光雕隧道也換上七夕動畫，喜鵲由燈海飛出，化身為鵲橋，為騎行增添濃濃戀愛感。此外，還有螢火蟲、蝴蝶與蒲公英交織出流光溢彩的光影世界。

▲光雕隧道也換上七夕動畫，喜鵲由燈海飛出，化身為鵲橋，增添濃濃戀愛感。

今年活動期間也規劃優惠，只要平日前往搭乘，與愛之手造型霓虹燈合影，並完成社群分享任務，即可獲得限量「鯨」可愛積木組。此外，8月29日至31日七夕檔期，凡雙人同行搭乘晚間7點後班次，就有機會抽中特製花束毯，為彼此感情加溫。

▲八斗子車站有「北台灣多良車站」之稱，月台橫跨基隆市與新北市，鐵道自行車起點就在此搭乘。（圖／記者彭懷玉攝）



深澳鐵道自行車暑假每日營運時間為上午9點至晚間8點30分，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，單趟票價150元，來回優惠票250元，旅客欲訂票，即日起可至官方網站或7-ELEVEN ibon訂票系統預約。