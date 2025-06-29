東北角龍洞半日遊！步道、漁港賞無敵海景　隱藏版日落平台曝

▲新北貢寮區的龍洞漁港。（圖／新北市漁業處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

夏天特別嚮往奔向大海的懷抱，新北貢寮區的「龍洞漁港」，是欣賞東北角海岸線的絕佳據點，附近海域清澈見底，適合從事潛水、浮潛或其他海上活動，附近的「龍洞岬步道」也不能錯過，蜿蜒的海岸線沿途可發現岩洞。在半天健行後，不妨到當地海鮮餐廳「阿義海鮮商店」大啖海產，為完美的一天畫下句點。

龍洞漁港

隨著國人健康意識的提升，越來越多人重視身心靈的平衡與養生旅遊。為此，新北市漁業處推薦位於貢寮區的「龍洞漁港」，該漁港座落於龍洞灣內，周圍海域清澈見底，天然海灣的獨特地形，使其成為潛水愛好者的絕佳去處之一。

▲龍洞岬步道之海蝕洞。（圖／新北市漁業處提供）

龍洞（灣）岬步道

走出漁港，海天一色的「龍洞岬步道」就在附近，該步道蜿蜒於壯麗的海岸線，沿途可一覽迷人的海灣和隱秘的岩洞，喜歡健行與攝影的人會留下深刻印象。尤其在傍晚之際，海面上灑落金色光芒，步行到終點是壯麗的海角，變化多端的美景讓人陶醉。

▲阿義海鮮商店品嚐特色海鮮麵。（圖／新北市漁業處提供）

阿義海鮮商店

繼續沿著濱海公路前行，當地人氣海鮮餐廳「阿義海鮮商店」提供新鮮海產、特色海鮮麵等美味，可以在海風吹拂的露天座品味美食，靜靜沈浸在寧靜的海灣景色，感受純粹的海岸生活。

此外，龍洞漁港周邊還有「龍洞灣日落觀景平台」，在黃昏時分，日落的景色美不勝收，是觀賞海天一色的理想位置；或者可以前往「水晶灣」，潔白的沙灘與清澈如水晶般的海水，是散步、玩水的好地方。