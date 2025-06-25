手搖飲應援五月天開唱！大巨蛋店推「戀愛ing」特調　還送保冷袋

▲御私藏推出五月天限定特調飲「戀愛ing」。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣天團五月天即將帶著「回到那一天」25周年巡迴演唱會回到台北大巨蛋，6月27日起連3天搶先開唱。為搶攻演唱會熱潮，手搖飲品牌「御私藏Cozy Tea Loft」推出限定飲品「戀愛ing」，選用酸甜莓果打造夢幻粉紅色系特調，限時3天開賣，買還送專屬保冷袋及五月天應援貼紙。

▲買特調飲品還送保冷袋+五月天應援貼紙。

御私藏大巨蛋店推出限定特調「戀愛ing」，靈感來自於五月天經典甜蜜歌曲《戀愛ing》，選用清香綠茶作為基底，搭配莓果、草莓優格及鮮奶酪，層層堆疊出浪漫粉紅與純白色調，口感酸甜交織還帶回甘茶韻，每杯售價90元，6月27日起至6月29日限時開賣，期間凡購買該飲品即可免費獲得裝品牌專屬保冷袋及五月天應援貼紙各1份，數量有限、送完為止。

▲一手私藏世界紅茶夏季最新「柚夕柚卡達紅茶」。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

一手私藏世界紅茶全門市本月則推出全新夏季限定「柚夕柚卡達紅茶」，使用鮮榨紅葡萄柚汁，完整保留果肉纖維與微苦果皮香，搭配夏卡爾紅茶，每一口都能吸到滿滿果肉，結合帶有蜜桃果香的茶湯，清爽又消暑，每杯售價70元。