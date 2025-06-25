雙北3飯店住房優惠「最低2399起」　早餐買1送1、加12元贈炸物組

▲趣淘漫旅台北探索客房雙人入住一晚2,399元起，享早餐買一送一。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

雙北3家都市型飯店推出夏日住房專案。位於板橋的凱撒趣淘漫旅台北，雙人入住探索客房每晚2,399元起，享早餐買一送一，再贈「泰式迎賓組」；即日起至8月底，和逸飯店‧台北民生館連住兩晚每晚最低3,200元起，想趁暑假到飯店鬆一下的民眾不妨參考。

▲「泰式迎賓組」內含泰金果田榴槤凍乾、MAGMAG泰國風味還魂梅，以及微醺蜜月氣泡蜂蜜酒。（圖／業者提供）



凱撒趣淘漫旅台北

凱撒趣淘漫旅台北攜手台灣在地品牌「泰金果田」，推出「來趣淘．泰享受」住房專案，即日起至8月31日，雙人入住探索客房每晚2,399元起，享早餐買一送一，再贈「泰式迎賓組」，內含泰金果田榴槤凍乾、MAGMAG泰國風味還魂梅，以及微醺蜜月氣泡蜂蜜酒。凡於7、8月入住，再加碼贈送板橋凱撒大飯店BAR 98「芒芒夏雪牛奶榴槤凍乾冰」兌換券。

▲▼和逸飯店‧台北民生館舒適客房每房每晚5,200元起；於現場加價12元，即可獲得雙人份台灣啤酒及經典炸物組。（圖／業者提供）



和逸飯店‧台北民生館

今年7月，國泰飯店旗下和逸飯店‧台北民生館迎來12周年慶，對此，即日起至8月31日推出「一泊雙享 歡慶12周年」限定住房專案，入住舒適客房每房每晚5,200元起，第二晚僅需加價1,212元，平均每晚只要3,200元起就能連住兩晚。另外，於現場加價12元，即可獲得雙人份台灣啤酒及經典炸物組，AMAZZING CLUB會員再贈1212點數回饋。

▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店「逸林客房」。（圖／業者提供）



台北中山九昱希爾頓逸林酒店

7月1日起至8月31日，台北中山九昱希爾頓逸林酒店推出「逸起放暑假」夏季國人住房專案，周日至周四入住「逸林客房」，搭配La Salle森酒吧「魯奧派對」夏威夷主題餐點任選一款，以及「自製糖漿氣泡飲系列」任選2杯，每房每晚4,800元（專案不含早餐，需外加稅與服務費），每日限量5間。另外，可以999元加價購「香遇逸林」香氛蠟燭禮盒（原價1,680元），該專案僅限致電預訂。