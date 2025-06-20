beard papa's楊枝甘露、百香果綠茶泡芙有升級版　1門市限定賣

▲beard papa's最新2款泡芙有隱藏升級版。（圖／翻攝beard papa's官網，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」6月限定「楊枝甘露泡芙」、「百香果綠茶泡芙」有升級隱藏版口味，在原有泡芙分別加上芒果布丁、花瓣鮮奶油以及Q脆椰果、百香果波波球，只在1門市限定限時販售。

▲百香果綠茶泡芙升級版吃得到椰果、百香波波球。

beard papa's最新2款泡芙推出隱藏版升級口味，「夏日果漾花語」，是日式泡芙中擠滿濃郁楊枝甘露卡士達，上層先是放上綿密手工芒果布丁，最後以鮮奶油擠出花瓣造型點綴；「森夏果茶小島」則是百香果綠茶泡芙擠上茉莉綠茶鮮奶油、綠茶粉，搭配椰果、百香波波球增添口感，2款售價每顆皆為100元，只在雙連概念店限定販售至6月30日。

▲Krispy Kreme推出開心果系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」近日則宣布把澳洲、英國爆紅的「濃餡開心果」搬進台灣，厚實夾心貝果包裹著濃郁開心果卡士達，外層裹上開心果巧克力，最後再以開心果碎粒點綴；「雪點開心果」則是台灣限定口味，經典糖霜甜甜圈淋上開心果巧克力，表層灑滿細緻開心果雪點酪乳粉，2款售價皆為75元，6月26日起至7月24日於全門市限量上市。

歡慶新品上市，6月25日前加入官方LINE帳號，即可於6月26日獲得好友新品券1張，憑券購買6入禮盒送原味糖霜甜甜圈6入1盒，買12入禮盒送原味糖霜甜甜圈12入1盒，每張優惠券限用1次，購買禮盒須含2顆開心果甜甜圈，口味任選，各門市售完為止。