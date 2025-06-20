集結65家人氣餐飲品牌！全台最大漢堡市集明天圓山花博登場

▲臺虎精釀特別為不吃牛的漢堡控打造「BBQ豬肉排」。（圖／有趣市集提供）

記者黃士原／台北報導

全台規模最大漢堡市集明天於圓山花博登場，集結超過65間人氣餐飲品牌進駐，除了各式美味漢堡外，還有清涼飲品可以搭配，現場還設有分切區，解決饕客選擇障礙與分食困擾。

明起連兩天（6/21-22）登場的漢堡市集以《漢堡大學的第一堂課：漢堡的多重宇宙》為核心，集結全台超過65間人氣餐飲品牌，開放品牌挑戰「多重宇宙漢堡」企劃，打造風格迥異的限定商品，除了像是利用各國醬料玩味，或是打破框架、以飯糰與甜甜圈創作出「似堡非堡」的美食。

▲Bounce Back「我是你的堡」，採用酥脆可頌夾入多汁漢堡肉。（圖／有趣市集提供）

「Bounce Back」從餐車發跡，致力打造一個讓人暫時放慢腳步、重新充電的避風港，本次活動推出「我是你的堡」，採用酥脆可頌夾入多汁漢堡肉，搭佐濃郁起司、生菜與神秘經典醬。ROAST BURGER 爐烤熟成牛肉堡是2023年新登場的漢堡品牌，主打「爐烤嫩切牛肉堡」，選用熟成牛肉低溫慢烤7至8分熟，搭配自家特製美乃滋與手工熬煮肉汁，另一款「秘製手撕豬堡」則運用自製BBQ醬搭配多種香料，鹹甜平衡。

▲Butcher by LanPengYou屠夫漢堡特別帶來「法式第戎魚子醬牛肉堡」。（圖／有趣市集提供）

▲硫磺SULFUR「鬆餅漢堡」。（圖／有趣市集提供）

海鮮控則不能錯過「Butcher by LanPengYou屠夫漢堡」，特別帶來「法式第戎魚子醬牛肉堡」，選用3盎司厚實安格斯熟成牛肉排，搭配香濃自製第戎醬與雙色魚卵，風味鮮鹹富層次，佐以酥軟自製屠夫麵包與季節生菜。療癒食物專門所「硫磺SULFUR」的鬆餅漢堡，則是嚴選鼠尾草風味豬絞肉，與手工鬆餅和紅殼雞蛋完美結合，輕淋來自雲林小農的龍眼蜜。

▲FA BURGER聯名「營多麵」，推出「粉嫩拌炒麵牛肉堡」。（圖／有趣市集提供）

臺虎精釀有「被啤酒耽誤的漢堡名店」稱號，特別為不吃牛的漢堡控打造「BBQ豬肉排」，以 smash burger（壓烤）手法香煎，再放上新鮮洋蔥絲、澆淋與「Heinz 亨氏」聯名特調的煙燻BBQ醬與美乃滋，鹹甘醇厚。超人氣的浮誇系漢堡店「FA BURGER」聯名「營多麵」，推出「粉嫩拌炒麵牛肉堡」，以香辣帶甜的印尼營多拌炒麵取代麵包，夾入招牌粉嫩薄片烤牛肉，搭配特調的微酸Gravy肉汁。

▲漢堡市集提供分切服務 。（圖／有趣市集提供）

對於許多美味漢堡都想來一口，卻苦於胃袋容量有限？現場還設有分切區，要到現場追蹤三個指定帳號，即可免費領取專屬「漢堡包裝紙」，工作人員可協助將手中的大堡切成二等份或四等份，解決選擇障礙與分食困擾。

▲首屆「台南熱氣球派對」將在這個周末登場。上圖僅為示意圖。（圖／台南市政府提供）

另外，首屆「台南熱氣球派對」將於本周末在台南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，包含上午與下午都有熱氣球繫留體驗，採現場報名，每人收費500元，還有街頭藝人表演、氣墊樂園，以及超過50攤的特色市集。活動最大亮點，是6月21日晚間首度在台南人口聚集鬧區登場，結合「熱氣球光雕秀」與「《超人力霸王》主題無人機秀」的華麗演出。

▲活動將可看到《超人力霸王》主題無人機展演，圖僅為示意圖。（圖／台南市政府提供）

台南市政府也表示，從6月20日下午5點起至22日凌晨0點為止進行車輛管制，第一階段管制範圍為南島路、東南榕大道、西南榕大道，將作為活動行人徒步區、接駁車及機慢車臨停區使用。

第二階段車輛管制，配合活動首日6月21日晚間的光雕秀及無人機展演，當日傍晚6點至晚上8點期間，管制範圍將增加建平路（永華路二段至建平十一街）、府前路二段（建平路至府前四街）、怡平路（建平路至永華三街）。

