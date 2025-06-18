丹丹漢堡橋頭店粉專2021年已被盜　官方：已檢舉並申請帳號復原

▲知名速食店「丹丹漢堡」橋頭店粉專被盜引起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／丹丹漢堡-橋頭店）

記者黃士原／台北報導

知名速食店「丹丹漢堡」橋頭店粉專被盜，除了頭貼與封面照片全換成一名印度男子外，還進行直播並持續發了多則影片，引起網友朝聖。對此，業者昨日發出聲明，該粉專在2021年已被不明人士盜用，目前已向臉書提出違規檢舉與帳號復原申請，並通報警政單位備案。

橋頭店粉專被盜後引起話題後，丹丹漢堡官方昨日正式發出聲明，舊粉專在2021年10月21日即遭不明人士盜用，原管理權限亦被解除，雖曾多次向Facebook官方提出帳號復原申訴並進行檢舉，但迄今未獲任何實質回覆，於另行設立粉絲專頁作為丹丹漢堡橋頭店對外聯繫與資訊公告平台。

丹丹漢堡表示，近日該遭盜用帳號再次出現異常活動，頻繁發布與本公司無關之直播內容與貼文，嚴重誤導大眾，並造成顧客混淆與不便，對此本公司深感遺憾，並致上誠摯歉意。目前已再次向Meta（Facebook）官方提出違規檢舉與帳號復原申請，同時通報警政單位備案，並配合進行相關調查。

丹丹漢堡再次嚴正聲明，該遭盜用帳號所發布之所有內容與直播，皆非丹丹漢堡所授權、認可或製作，與本公司無任何關聯。為維護資訊正確性與避免不實訊息擴散，敬請社會大眾切勿誤信、轉載或散播相關內容。

▲丹丹漢堡的粉專大頭照變成印度小哥的照片，結果意外爆紅。（圖／翻攝自臉書／丹丹漢堡-橋頭店）

日前有網友發現，丹丹漢堡橋頭店舊粉專疑似被盜用，頭貼與封面照片全換成一名印度男子的自拍照，更讓人驚訝的是，印度男子居然連開5直播。16日之後該粉專的貼文風格又改變了，新文章都在分享短影片，並搭配簡體字說明。

由於丹丹漢堡橋頭店舊粉專被印度男子盜用，發文內容離奇，但卻充滿趣味性，不但吸引大票網友 朝聖，粉絲數量從6000翻倍成長到1萬5000，網友也到Google評論大開玩笑說「一路往南下開，開到印度去。就是不往中北部發展」、「瑪莎拉漢堡讚」、「你們也太糟糕了吧！寧願在海外展店，也不給我們北部人吃丹丹的機會嗎？我們北部人連印度阿三都不如就是了？我一定要給一星」。

▲丹丹漢堡聲明稿。（圖／取自丹丹漢堡-橋頭店）