ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

丹丹漢堡橋頭店粉專2021年已被盜　官方：已檢舉並申請帳號復原

▲知名速食店「丹丹漢堡」橋頭店粉專被盜引起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／丹丹漢堡-橋頭店）

記者黃士原／台北報導

知名速食店「丹丹漢堡」橋頭店粉專被盜，除了頭貼與封面照片全換成一名印度男子外，還進行直播並持續發了多則影片，引起網友朝聖。對此，業者昨日發出聲明，該粉專在2021年已被不明人士盜用，目前已向臉書提出違規檢舉與帳號復原申請，並通報警政單位備案。

橋頭店粉專被盜後引起話題後，丹丹漢堡官方昨日正式發出聲明，舊粉專在2021年10月21日即遭不明人士盜用，原管理權限亦被解除，雖曾多次向Facebook官方提出帳號復原申訴並進行檢舉，但迄今未獲任何實質回覆，於另行設立粉絲專頁作為丹丹漢堡橋頭店對外聯繫與資訊公告平台。

丹丹漢堡表示，近日該遭盜用帳號再次出現異常活動，頻繁發布與本公司無關之直播內容與貼文，嚴重誤導大眾，並造成顧客混淆與不便，對此本公司深感遺憾，並致上誠摯歉意。目前已再次向Meta（Facebook）官方提出違規檢舉與帳號復原申請，同時通報警政單位備案，並配合進行相關調查。

丹丹漢堡再次嚴正聲明，該遭盜用帳號所發布之所有內容與直播，皆非丹丹漢堡所授權、認可或製作，與本公司無任何關聯。為維護資訊正確性與避免不實訊息擴散，敬請社會大眾切勿誤信、轉載或散播相關內容。

▲丹丹漢堡的粉專大頭照變成印度小哥的照片，結果意外爆紅。（圖／翻攝自臉書／丹丹漢堡-橋頭店）

日前有網友發現，丹丹漢堡橋頭店舊粉專疑似被盜用，頭貼與封面照片全換成一名印度男子的自拍照，更讓人驚訝的是，印度男子居然連開5直播。16日之後該粉專的貼文風格又改變了，新文章都在分享短影片，並搭配簡體字說明。

由於丹丹漢堡橋頭店舊粉專被印度男子盜用，發文內容離奇，但卻充滿趣味性，不但吸引大票網友 朝聖，粉絲數量從6000翻倍成長到1萬5000，網友也到Google評論大開玩笑說「一路往南下開，開到印度去。就是不往中北部發展」、「瑪莎拉漢堡讚」、「你們也太糟糕了吧！寧願在海外展店，也不給我們北部人吃丹丹的機會嗎？我們北部人連印度阿三都不如就是了？我一定要給一星」。

▲丹丹漢堡聲明稿。（圖／取自丹丹漢堡-橋頭店）

▲丹丹漢堡聲明稿。（圖／取自丹丹漢堡-橋頭店）

關鍵字： 丹丹漢堡 印度人盜帳號 印度人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

推薦閱讀

阪神虎舉辦台灣日　陳世凱攜手啦啦隊甲子園開球

阪神虎舉辦台灣日　陳世凱攜手啦啦隊甲子園開球

3家手搖飲最新消暑優惠

3家手搖飲最新消暑優惠

10元喝特大咖啡、冰品買4送4！超商優惠懶人包

10元喝特大咖啡、冰品買4送4！超商優惠懶人包

粉專被盜　丹丹漢堡：已檢舉並申請復原

粉專被盜　丹丹漢堡：已檢舉並申請復原

台南36年「桃山日本料理」宣布歇業

台南36年「桃山日本料理」宣布歇業

全台速食店618優惠整理包

全台速食店618優惠整理包

三重限定25元佛心肉圓！

三重限定25元佛心肉圓！

北市住一晚2700元起贈自來水園區門票

北市住一晚2700元起贈自來水園區門票

六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸

六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸

速食店周三限定優惠先看

速食店周三限定優惠先看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸

桃園、八里中餐廳吃到飽6/16回歸

可不可「酷涼奶茶系列」新上市

蘇杭365裕隆城店吃到飽7月回歸

出生年分有「6」點豬肋排送炸蝦

北市住一晚2700元起贈自來水園區門票

新北「3大夜間節慶」賞燈籠、聽音樂

國泰「慕軒飯店」加入萬豪集團

搭車玩基隆、瑞芳　有最美跨海鐵馬道

開箱饗麻饗辣南港店！超過30款熟食吃到飽

熱門行程

最新新聞更多

阪神虎舉辦台灣日　陳世凱攜手啦啦隊甲子園開球

3家手搖飲最新消暑優惠

10元喝特大咖啡、冰品買4送4！超商優惠懶人包

粉專被盜　丹丹漢堡：已檢舉並申請復原

台南36年「桃山日本料理」宣布歇業

全台速食店618優惠整理包

三重限定25元佛心肉圓！

北市住一晚2700元起贈自來水園區門票

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366