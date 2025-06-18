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北市2飯店專案　住一晚2700起贈戲水門票、訂房送市集400元抵用金

▲瀚寓夏天悠悠雙人房,家庭四人房,自來水園區水鄉庭園 。（圖／業者提供）

▲位於公館商圈的瀚寓夏天，距離「台北自來水園區」只要步行6分鐘 。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台北市公館的「台北自來水園區」是高CP值戲水勝地之一，鄰近的瀚寓夏天旅宿推出玩水專案，住一晚僅2,700元起，再依入住人數贈送「台北自來水園區」門票。君品酒店則宣布，從即日起官網預訂最優惠房價入住一晚，即贈大稻埕貨櫃市集抵用金400元。

▲瀚寓夏天悠悠雙人房,家庭四人房,自來水園區水鄉庭園 。（圖／業者提供）

▲自來水園區水鄉庭園 。（圖／自來水園區提供）

位於公館商圈的瀚寓夏天，距離「台北自來水園區」只要步行6分鐘，因應炎夏到來，業者祭出「清涼一夏」住房專案。即日起至8月31日，凡入住悠悠雙人房、標準三人房或家庭四人房等三種房型，最低2,700元起，還能依實際入住人數，免費獲得「自來水園區」門票，入園暢玩「水鄉庭園」消暑，還可以參觀自來水博物館、觀音山蓄水池等百年古蹟景點。

▲瀚寓夏天悠悠雙人房,家庭四人房,自來水園區水鄉庭園 。（圖／業者提供）

▲▼瀚寓夏天悠悠雙人房；家庭四人房。（圖／業者提供）

▲瀚寓夏天悠悠雙人房,家庭四人房,自來水園區水鄉庭園 。（圖／業者提供）

若選擇入住悠悠雙人房，再加贈兩瓶在地精釀「桃醉啤酒」，一次滿足住、玩和喝需求。同時，「台北親水節」將於6月28日起開幕，有兩條充氣滑水道、親子導覽、攝影抽獎等活動，是親子族不可錯過的夏日節慶。

瀚寓夏天一樓空間以「月台福利社」為靈感，白天為BaBaJon Toast吧檯，每日早上7點至下午2點開放，免費供應咖啡、多款厚片吐司搭配豐富配料；夜晚則化身酒精補給站，每日晚間7點至9點Happy Hour，享啤酒買一送一。館內亦規劃「樂滿地」多功能休憩區，結合健身、閱讀、會議與展示等機能，給予旅客放鬆且溫暖的空間。

▲君品酒店宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲君品酒店日前宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，台北君品酒店以文化、藝術與味蕾為核心，打造獨特的假期體驗。即日起，凡透過官網預訂最優惠房價入住一晚，就贈大稻埕貨櫃市集抵用金400元，連住兩晚則可選1000元貨櫃市集抵用金或威秀電影票2張，在城市中盡享專屬的悠閒時光。

▲即日起，凡於君品酒店官網預訂最優惠房價，即贈大稻埕貨櫃市集抵用金。（圖／時藝多媒體提供）

▲即日起，凡於君品酒店官網預訂最優惠房價，即贈大稻埕貨櫃市集抵用金。（圖／時藝多媒體提供）

瞄準孩童暑假商機，7月1日至8月31日，業者也規劃一系列寓教於樂的趣味活動，從小小房務員體驗、兒童藝術導覽，到小小藝術家創作比賽，讓孩子在探索及創作的過程中，激發無限的想像力。

關鍵字： 台北市旅遊 台北自來水園區 瀚寓夏天 台北君品酒店 親子專案 暑假住房

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