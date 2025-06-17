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住台東最美日式町屋旅宿「寶桑町屋 」獨旅888起　還送在地早餐

▲▼雲品所營運的「寶桑町屋」。（圖／雲品國際提供）

▲台東日式町屋與青年旅宿概念「寶桑町屋」。（圖／雲品國際提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

「獨旅」已成旅遊新趨勢，雲品國際旗下於台東打造融合歷史建築的日式町屋與青年旅宿概念的新據點「寶桑町屋 」，在這個夏天推出獨旅續住優惠，青年旅館單人入住優惠價為888元+15.5%起，連住兩晚以上，享85折優惠，並贈送每日在地早餐券。

▲▼雲品所營運的「寶桑町屋」。（圖／雲品國際提供）

▲館內設有景觀火爐、迎賓茶席與簡約的日式共用空間。

「寶桑町屋 Machiya Posong」座落於台東市北町，基地為建於1939年的日式建築宿舍群，整體佔地2.1公頃，重新修復後共規劃7棟獨立町屋與1棟10間客房的文創青年旅館。獨棟町屋保有完整個體性與私密性，適合旅人靜心休憩；青年旅館則設有9間單人房與1間雙人房，採共用衛浴但保留獨立房間的雅房設計，兼具社交互動與個人隱私，並設有景觀火爐、迎賓茶席與簡約的日式共用空間，營造自在舒適的住宿氛圍。

▲▼雲品所營運的「寶桑町屋」。（圖／雲品國際提供）

▲入住的旅人可以感受日式建築細節。

為鼓勵旅客深入街區生活，「寶桑町屋」不提供飯店式早餐，而是結合北町街區特色早點如「正珍香包子」、「A Bao阿寶晨食館」與知名甜點店「草町商號」等，鼓勵旅人主動探索周邊文化脈絡，感受台東舊城區的獨特韻味。

現在業者推出單人入住優惠價外，在暑假平日周日至周四之間，雙人入住獨棟日式町屋，還可享第三人免費入住，期望以親切價格吸引更多獨旅族群親身體驗日式町屋之美與台東生活風情。

▲▼知本老爺泳池換新裝。（圖／知本老爺提供）

▲台東知本老爺泳池換新裝。（圖／知本老爺提供）

而知本老爺酒店令旅人引頸期盼的戶外休閒設施已於6月14日起經改造設計後正式回歸，包括游泳池、星月風呂、天幕風呂都將以完整面貌亮相，提供消費者入住時體驗。

本次戶外設施改造融合原有的綠意景致與現代元素，游泳池全新換上精細加工的藍色系磁磚新裝，池畔旁的燈具也同步升級，入夜打燈之際即可映出知本夏夜的波光粼粼；另添增舒適度假必備的休閒躺椅及大型沙灘床，營造最寧靜悠閒的放鬆氛圍。

迎戰暑期親子旅遊商機，知本老爺也推出全新專案，如盛夏避暑首選「納涼悠夏」住房專案，獨享關山名店愛玉冰；「熱氣球繫留體驗」奢享三天兩夜熱血追球體驗；限量開團的「小頭目活動營」助攻輕鬆育兒，還有全台唯一「DINOTAENG呆萌町主題房」將於7月療癒登場。

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