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新北「3大夜間節慶」避暑去　漫步九份燈籠海、野柳吹海風聽音樂

▲「九份紅燈籠祭」將於2月24日至3月26日首度舉辦，於昇平戲院前、五番坑公園、金山岩設置新裝置,九份,昇平戲院。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「九份紅燈籠祭」於五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園設置新裝置。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

炙熱的夏天到來，許多人到了晚上才想出門活動。《ETtoday新聞雲》整理出新北市「3大夜間節慶」，可以到九份山城感受紅燈籠高掛的懷舊意境，或是到碧潭一睹雷射水舞的壯觀，喜歡光雕的民眾，別錯過野柳地質公園一年一度的夜訪女王，吹著海風，感受獨特而浪漫的戶外音樂會。

▲九份,九份旅遊,九份紅燈籠祭,九份金礦博物館第六代曾譯嫻,阿妹茶樓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲九份紅燈籠祭提燈籠。（圖／記者彭懷玉攝）

2025九份紅燈籠祭
「2025九份紅燈籠祭」在九份老街、五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園等地設置燈飾，其中，輕便路沿線，以20公尺長的燈籠照亮街道，形成盤據山城的燈「龍」，至7月13日期間每晚6時至10時亮燈。

▲「九份紅燈籠祭」榮獲2023美國繆思創意獎(MUSE Creative Awards)金獎肯定。（圖／新北市觀旅局提供）

▲九份紅燈籠文化起源於民國30年，燈籠高掛，同時也守護著九份人的平安。（圖／新北市觀旅局提供）

在地導覽員曾介紹，「九份紅燈籠文化起源於民國30年，在淘金熱興盛的黃金年代，九份湧入充滿膽識的年輕人，渴望一夜致富，不過卻在民國30年屢次發生意外。長輩為了拜拜，而在九份當地掛上紅燈籠，希望九份能再次興盛起來，讓年輕人回到山上。」燈籠高掛，同時也守護著九份人的平安。

另外，由新北市立黃金博物館主辦的「2025礦山藝術季」，也將於6月27日至8月24日登場，延續九份山城的藝術氛圍，讓遊客在盛夏造訪九份時，也能深入體驗礦山文化的魅力。

▲「2022野柳石光 夜訪女王」將於4月15日至5月1日在野柳地質公園登場,女王頭,野柳地質公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「野柳石光 夜訪女王」女王頭。（資料照／記者彭懷玉攝）

2025野柳石光夜訪女王
「2025野柳石光夜訪女王」活動又來了！今年將於6月28日至7月13日每晚6點30分至9點於野柳地質公園登場，本次以「女王變裝盛會」為主軸，結合地景、藝術、創意與科技，勾勒出野柳得天獨厚的自然奇景。

▲「2024野柳石光夜訪女王」活動將延長至7月21日。（圖／北觀處提供）

▲野柳地質公園將再度變身一座充滿聲光效果的戶外劇場。（資料照／北觀處提供）

不只以雷射打造出迷霧般的夢境場景，7月1日至3日，以及7月8日至10日，晚上7點都有女王音樂會，把野柳地質公園變身一座大型的戶外劇場，專屬夏夜的派對，是喜愛光影藝術者不能錯過的盛宴。平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元。同時，6月28日、29日、7月4日至6日、7月11日至13日還有微光市集可以逛。

▲碧潭夜空中煙火,銀河洞瀑布,碧潭水舞,獅頭山步道。（圖／新北市觀旅局提供）

▲碧潭水舞首次以「水火同源」為主題。（圖／新北市觀旅局提供）
 2025碧潭水舞季
「2025碧潭水舞季」首次以「水火同源」為主題，結合火焰特效及高空水柱，每晚6點30分至9點每半小時演出一場，讓碧潭水域成為全台夏夜最閃亮的焦點。另外，剩下2場煙火秀分別於6月18日和7月5日舉行，均在晚間8點施放300秒，喜歡看花火的民眾建議提前卡位。

▲「2025碧潭水舞」將於5月24日至7月6日登場。（圖／翻攝自新北旅客）

▲「2025碧潭水舞」即日起至7月6日登場，現場還有「轉動騎激」互動裝置可以體驗。（圖／翻攝自新北旅客）

碧潭風景區設置「轉動騎激」互動裝置，可以透過踩踏節奏，激發出高達6公尺的水柱，若人潮較多，每人限時3分鐘；若遇雨勢過大暫停營運。另外還有火舞表演、彩色星空光環境、在地主題導覽等，還能逛餐車市集，不怕會餓肚子，待上半天，感受碧潭日夜不同的絕美風光。

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