台南20年「石頭燒肉永康館」宣布歇業　只營業到6/22

▲台南20年「石頭燒肉永康館」宣布歇業。（圖／取自石頭燒肉永康館臉書）

記者黃士原／台北報導

石頭燒肉永康館在地經營20年，主打燒烤火鍋吃到飽，擁有許多忠實顧客，不過業者昨日宣布，由於租約到期，將於6月22日結束營業。消息傳出後，當地網友直呼「也太突然了」、「我的口袋名單燒肉沒了」。

連鎖餐廳石頭燒肉主打燒烤火鍋吃到飽，提供多種價位選擇，從經濟實惠的649元方案到1099元的極致饗宴方案都有，除了牛、豬、雞肉及各式海鮮無限供應外，還可享有炸物、手捲、甜點、壽司吃到飽，在新北、桃園、彰化、台南、高雄等地均有分店。

▲石頭燒肉還有壽司吃到飽。（圖／取自石頭燒肉永康館臉書）

位於台南的石頭燒肉永康館，在地經營20年，許多人從小吃到大、從年輕吃到成家立業有小孩，更是慶生的首選，不過餐廳昨日公告，由於租約到期，只營業到6月22日。消息傳出，許多當地網友直呼「也太突然了」、「我的燒肉口袋名單沒了」、「太難過了，某一任男朋友也是在那裡邊吃飯邊接受他的告白」、「滿滿的回憶，家人生日記憶都在這裡」。

▲周記手工家常麵只營業到今日。（圖／部落客紫色微笑提供）

另外，位於台北市中正區城中市場的「周記手工家常麵」開業已有40多年，不僅是許多老饕的口袋名單，還曾被英文亞洲週刊封為台灣美食之最，但店家日前公告將歇業，今日則是最後營業日。

周記手工家常麵以手擀刀切麵、現點現煮著名，麵條吃起來Q彈有嚼勁，菜單上有牛肉麵、雙醬麵、酸辣麵、榨菜肉絲麵等10多款麵，價格65元起至140元，也有10多種湯品可選，最低是20元的味噌湯。歇業消息傳出，也讓不少老客人不捨，在Google上留言「謝謝老闆多年的照顧，熟悉的味道會一直留在腦海裡」、「吃了好久了」。