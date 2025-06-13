麻辣鍋吃到飽南霸天插旗台北　南港LaLaport店6/16試營運

▲「饗麻饗辣」插旗台北，南港LaLaport店6/16試營運。（圖／取自饗麻饗辣PLUS南港LaLaport店臉書）

記者黃士原／台北報導

有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號的「饗麻饗辣」，今年首度進軍台北市，南港LaLaport店6月16日試營運，每人餐價858元起，可享美牛、台灣豬及各式海鮮無限供應，1688元方案還能享有日本A5和牛、松葉蟹吃到飽。

台南起家的饗麻饗辣，有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號，目前在全台共有5家分店，分別為台南2家、高雄2家以及台中1家，今年首度插旗台北市，進駐南港LaLaport，以高檔品牌「饗麻饗辣PLUS」跟大家見面，6月16日試營運。店裡除了美牛、台灣豬及各式海鮮無限供應外，法式手作甜點、季節限定熟食料理、品牌冰品也都可以吃到飽，每人餐價858元起，1688元方案還能吃到日本A5和牛、松葉蟹。

▲饗麻饗辣還有壽司吃到飽。（圖／高雄美食地圖提供）

饗麻饗辣PLUS南港LaLaport店湯頭共有5款可選，天香麻辣湯是招牌，以20種溫和中藥材搭配麻辣豆瓣醬佐牛骨和辛香料小火長時間熬煮，胡椒老火雞湯是南港店限定，使用煲好的豚雞高湯、胡椒粉、雞肉、生薑片等食材熬製。其他3款則是御膳白雪湯、番茄羅勒湯與養生藥膳湯。

饗麻饗辣PLUS南港LaLaport店6月16日試營運，6月18日免收10%服務費，6月19日至6月30日4人同行用餐，送台灣牛脆脂肉盤1份（1688元和牛饗宴限定肉品）。

▲涮乃葉台茂店停業改裝涮之華。（圖／取自涮乃葉臉書）

另外，位於台茂購物中心的涮乃葉暫停營業進行改裝，預計6月27日重新開幕，屆時品牌將升級為「涮之華」，加價就能享有壽司吃到飽。

涮之華是涮乃葉升級版品牌，一樣也是主打火鍋吃到飽以及自助吧無限供應，不同的是套餐加價120元，就能升級壽司吃到飽，包括燒炙鮭魚、鮪魚、豆皮、鮮蝦、蒲燒鰻魚、醋漬鮪魚。另外，期間限定的小羔羊肉與頂級澳洲和牛套餐，也有3款是包含壽司吃到飽。

▲涮之華自助吧的新鮮蔬菜都能無限取用。（圖／取自涮乃葉臉書）

涮之華湯底部分，可從昆布高湯、壽喜燒風味湯、麻辣湯、雞骨胡椒湯、番茄湯、汕頭火鍋湯等10種風味任選2種，吃到飽套餐最低價格460元（雞豬組合），最高是960元（澳洲和牛+小羔羊+鮮海鮮+壽司）。