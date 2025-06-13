ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

麻辣鍋吃到飽南霸天插旗台北　南港LaLaport店6/16試營運

▲▼麻辣鍋吃到飽南霸天插台北　南港店LaLaport店6/16試營運。（圖／取自饗麻饗辣PLUS南港LaLaport店臉書）

▲「饗麻饗辣」插旗台北，南港LaLaport店6/16試營運。（圖／取自饗麻饗辣PLUS南港LaLaport店臉書）

記者黃士原／台北報導

有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號的「饗麻饗辣」，今年首度進軍台北市，南港LaLaport店6月16日試營運，每人餐價858元起，可享美牛、台灣豬及各式海鮮無限供應，1688元方案還能享有日本A5和牛、松葉蟹吃到飽。

台南起家的饗麻饗辣，有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號，目前在全台共有5家分店，分別為台南2家、高雄2家以及台中1家，今年首度插旗台北市，進駐南港LaLaport，以高檔品牌「饗麻饗辣PLUS」跟大家見面，6月16日試營運。店裡除了美牛、台灣豬及各式海鮮無限供應外，法式手作甜點、季節限定熟食料理、品牌冰品也都可以吃到飽，每人餐價858元起，1688元方案還能吃到日本A5和牛、松葉蟹。

▲饗麻饗辣還有壽司吃到飽。（圖／高雄美食地圖提供）

饗麻饗辣PLUS南港LaLaport店湯頭共有5款可選，天香麻辣湯是招牌，以20種溫和中藥材搭配麻辣豆瓣醬佐牛骨和辛香料小火長時間熬煮，胡椒老火雞湯是南港店限定，使用煲好的豚雞高湯、胡椒粉、雞肉、生薑片等食材熬製。其他3款則是御膳白雪湯、番茄羅勒湯與養生藥膳湯。

饗麻饗辣PLUS南港LaLaport店6月16日試營運，6月18日免收10%服務費，6月19日至6月30日4人同行用餐，送台灣牛脆脂肉盤1份（1688元和牛饗宴限定肉品）。

▲涮乃葉台茂店停業改裝涮之華。（圖／取自涮乃葉臉書）

另外，位於台茂購物中心的涮乃葉暫停營業進行改裝，預計6月27日重新開幕，屆時品牌將升級為「涮之華」，加價就能享有壽司吃到飽。

涮之華是涮乃葉升級版品牌，一樣也是主打火鍋吃到飽以及自助吧無限供應，不同的是套餐加價120元，就能升級壽司吃到飽，包括燒炙鮭魚、鮪魚、豆皮、鮮蝦、蒲燒鰻魚、醋漬鮪魚。另外，期間限定的小羔羊肉與頂級澳洲和牛套餐，也有3款是包含壽司吃到飽。

▲涮之華自助吧的新鮮蔬菜都能無限取用。（圖／取自涮乃葉臉書）

涮之華湯底部分，可從昆布高湯、壽喜燒風味湯、麻辣湯、雞骨胡椒湯、番茄湯、汕頭火鍋湯等10種風味任選2種，吃到飽套餐最低價格460元（雞豬組合），最高是960元（澳洲和牛+小羔羊+鮮海鮮+壽司）。

關鍵字： 美食雲 饗麻饗辣 麻辣鍋吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【畢典上跳《大展鴻圖》】各個手忙腳亂像在跳妖怪手錶XD

推薦閱讀

麻辣鍋吃到飽南霸天插旗台北

麻辣鍋吃到飽南霸天插旗台北

香港昂坪360「迪士尼主題纜車」開賣

香港昂坪360「迪士尼主題纜車」開賣

開箱奧克蘭千禧大飯店！

開箱奧克蘭千禧大飯店！

30年港式餐廳「易牙居」回歸

30年港式餐廳「易牙居」回歸

溪頭福華飯店「住一送一」避暑去

溪頭福華飯店「住一送一」避暑去

北九州平價商旅一晚才2千台幣！

北九州平價商旅一晚才2千台幣！

7-11獨賣「麥香奶茶雪糕」　家樂福公布冰品回購榜

7-11獨賣「麥香奶茶雪糕」　家樂福公布冰品回購榜

「墾丁SONG」今登場　聽演唱、逛市集

「墾丁SONG」今登場　聽演唱、逛市集

壽司郎聯名VTuber「降臨 Advent」

壽司郎聯名VTuber「降臨 Advent」

迪化街藏道地義式冰淇淋！

迪化街藏道地義式冰淇淋！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義「鄉村版童話城堡」最快月底試營

日本最新夜行列車亮點搶先看

台中最狂火鍋新莊店地點曝光

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

米其林公布6月新入選餐廳

台中「觀音亭景觀平台」7月底完工

住長榮旗下飯店每晚3399元起

十二廚海鮮季開箱「松葉蟹、雪蟹腳必吃」

基隆唯一「瑪露連嫩仙草」要收了

40分吃完3公斤漢堡餐免費並加送餐券

熱門行程

最新新聞更多

麻辣鍋吃到飽南霸天插旗台北

香港昂坪360「迪士尼主題纜車」開賣

開箱奧克蘭千禧大飯店！

30年港式餐廳「易牙居」回歸

溪頭福華飯店「住一送一」避暑去

北九州平價商旅一晚才2千台幣！

7-11獨賣「麥香奶茶雪糕」　家樂福公布冰品回購榜

「墾丁SONG」今登場　聽演唱、逛市集

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366