萬里「亮山川景觀休閒園區」試營運！將有豪華露營車、萌寵進駐

▲新北萬里「亮山川景觀休閒園區」於1月底展開試營運，目前已開放餐廳區、烤肉區和戲水池。（圖／翻攝自亮山川粉專，下同）

記者彭懷玉／採訪報導

新北萬里多了一處新景點！「亮山川景觀休閒園區」於1月底展開試營運，目前已開放餐廳區、烤肉區和戲水池，露營車預計在6月底上線，同時還會有水豚、梅花鹿等可愛動物進駐，為暑假出遊增添放鬆新去處。

▲「亮山川景觀休閒園區」是一座綜合戲水、遊憩、用餐、烤肉、欣賞藝術，甚至住宿的新選擇。

「亮山川景觀休閒園區」是一座綜合戲水、遊憩、用餐、烤肉、欣賞藝術，甚至住宿的新選擇。公關經理李麗菁分享，園區於今年1月30日試營運，目前餐廳、戶外烤肉區和戲水池，以及耗資200萬元鋼筋打造的鋼構步道已趨完善。

▲園內3條鋼構步道由鋼雕藝術家劉丁讚親手打造，他依地景起伏，在不破壞自然景觀前提下，以彩色鋼條拉成螺旋等不同形狀，建構出全新樹頂吊橋。

園內3條鋼構步道由鋼雕藝術家劉丁讚親手打造，他依地景起伏，在不破壞自然景觀前提下，以彩色鋼條拉成螺旋等不同形狀，建構出全新樹頂吊橋、高空樹屋等大型戶外藝術品，讓孩童穿梭其中，享受截然不同的玩樂體驗。

▲亮山川吃得到海鮮麻辣鍋，也有泰式冬蔭功、日式鮮魚湯。

「海岸大餐廳」除了品嚐得到在地鮮美漁獲，與萬里其他家多以清蒸的作法不同，亮山川邀來在大陸成都居住30年的主廚執掌廚藝團隊，將麻辣鍋帶到北海岸，「口味不輸市區的知名店家」李麗菁自豪地說。

▲亮山川餐廳空間充滿綠意。



烤肉總能拉近人與人之間的距離，園內的「月光燒烤區」總計40桌，每桌能容納10人，每日精選海鮮、肉品和蔬菜等新鮮食材，提供10人份等不同人數的食材包，並有屋頂可遮陽避雨。而戲水池前，設置戶外咖啡座，家長可以點杯飲品、輕食，聽著沙發音樂，坐在池畔看孩童玩水。

▲戲水池前，設置戶外咖啡座，家長可以點杯飲品、輕食，聽著沙發音樂，坐在池畔看孩童玩水。



趣味的是，洗手間和淋浴空間是一棟圓弧蛋型的綠建築，取名為「度咕屋」，無論是形狀和開窗位置都十分特別，李麗菁形容，屋內、戶外氣溫差到3度左右，在沐浴更衣時更加乾爽舒適。

▲亮山川目前仍在試營運，預計在露營車、可愛動物就緒後才正式開幕。



而民眾關注的露營車，園內一共有19台，一輛提供一張雙人床和一張上下舖，可以容納四位旅客，每車均配備衛浴和空調，其餘細節尚未出爐，預計6月底、7月初起提供服務。與此同時，還會有水豚、梅花鹿等可愛動物加入，才會正式啟動營運。

▲亮山川廣闊的園區和戲水池。



李麗菁說，硬體設備大致上已完工，還有一棟建物尚未裝潢，最初設定為咖啡廳，但也可能是展廳或作為其他用途，目前「暫時留白」後續將視營運的狀況做應用。

▲低消100元就能和水豚、侏儒羊近距離互動，還能在樹屋喝咖啡，玩溜滑梯、沙坑。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）



另外，去年底開幕的「Time奶奶樹屋咖啡樂園」，是一處免門票複合式景點，低消100元就能和水豚、侏儒羊近距離互動，還能在樹屋喝咖啡，玩溜滑梯、沙坑，感受兒時無憂無慮的快樂。

▲Time奶奶·樹屋咖啡樂園去年12月30日開幕。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）



園長說，考量北部近郊沒有太多親子同樂，以及與萌寵互動的環境，由於曾住在金山15年，去年12月30日在大鵬里開立了「Time奶奶·樹屋咖啡樂園」，園內飼養水豚、侏儒羊、雪特蘭微型寵物馬、大龜、兔子、可達鴨、鳥類等可愛動物，可以購買飼料與之互動。