麗星郵輪探索星號11/16轉至高雄　沖繩、菲律賓、越南航線先看

▲探索星號11月16日起將從高雄出發，遊程包括2晚及5晚的日本沖繩、菲律賓與越南航線。（圖／麗星郵輪提供）



記者彭懷玉／綜合報導

麗星郵輪宣布，旗下探索星號在基隆港母港任務結束後，將於11月16日至2026年1月30日轉至高雄，開展為期11周的冬季航程。期間將從高雄出發，提供2晚及5晚的日本沖繩、菲律賓與越南遊程。為回饋高雄鄉親，凡於7月31日前訂購高雄出發航程，兩人同行2晚航程每房減1萬、5晚航程每人減1萬，並於6月27日起開放預訂。

▲日本沖繩波上宮。（圖／麗星郵輪提供）



探索星號將於11月14日從基隆出發，展開2晚的移航航次前往高雄。自11月16日起，高雄將正式作為母港，業者指出，此次部署創下重要里程碑，使高雄成為當地首個直航菲律賓佬沃、科隆、長灘島與公主港，以及越南下龍灣與峴港的郵輪母港。

▲佬沃市是菲律賓北伊羅戈省首府，也是菲律賓最北端城市。（圖／麗星郵輪提供）



探索星號獨家推出「暖冬航程」航線，22個航程中，包含9趟逢周五出發的2晚「周末海上假期」航向菲律賓佬沃，另有2趟海上巡遊航程。此外，還規劃11趟逢周日出發5晚的航次，多樣化行程包括兩趟5晚的沖繩航線，讓旅客探索沖繩那霸、宮古島與石垣島；兩趟5晚的越南航線，帶旅客遊覽峴港與下龍灣，感受東南亞的自然與文化；七趟5晚的菲律賓航程，涵蓋公主港、科隆島與長灘島等知名目的地。

▲北越下龍灣。（圖／麗星郵輪提供）



為回饋高雄旅客，麗星郵輪祭出限時優惠。凡在7月31日前訂購高雄出發航次，三天兩晚航程每房可減1萬元，五晚航程每人減1萬元（限同艙房的前兩名旅客）。此外，基隆出發的暑假航次也有買二送二優惠；報名六天五晚每房最高贈6,000元餐飲消費金，讓更多家庭和朋友可以共享郵輪之旅。

▲菲律賓普林塞薩港地下河國家公園。（圖／麗星郵輪提供）



麗星郵輪以「舌尖上的郵輪」聞名，探索星號將繼續提供各式國際美食，從法式、日式到豐富的自助餐，滿足旅客的味蕾。船上活動也同步升級，舉凡夜間的「靜音派對」與「泡沫派對」、「紅毯之夜」，讓各年齡層旅客享受活力與趣味的海上時光。

▲▼MSC地中海郵輪「MSC榮耀號」80公尺長的LED天幕，以及施華洛世奇水晶構成的旋轉樓梯。（資料照／記者彭懷玉攝）



另外，MSC地中海郵輪旗下「MSC榮耀號」（MSC Bellissima）將於11月21日至2026年1月5日再次從基隆港啟航，推出為期7周的冬季航程。

MSC榮耀號全船長達315公尺，總噸位逾17萬噸，可容納超過5,700名旅客，郵輪上亮點首推80公尺長的LED天幕秀，以及鑲嵌著61,440顆施華洛世奇水晶的旋轉樓梯。