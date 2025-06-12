晶華冠軍牛肉麵坊快閃回歸　故宮地下2樓美食廣場6/14開賣

▲晶華冠軍牛肉麵坊快閃回歸。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

為豐富海內外旅客的在地飲食文化體驗，曾是晶華旗下首家牛肉麵館「晶華冠軍牛肉麵坊」，將自6月14日起至10月12日於「故宮晶華」快閃回歸，除了冠軍牛肉麵，還有紐約炒手、台式鹹酥雞與府城蝦捲等特色小吃。

6月14日快閃回歸的「晶華冠軍牛肉麵坊」，位於故宮博物院「故宮晶華」的地下2樓美食廣場，共有150個座位，菜單分為「麵食」以及「小食」兩部分，麵食選項包括於晶華酒店持續熱賣35年的「晶華紅燒牛肉麵」、榮獲第8屆台北牛肉麵節冠軍及美國CNN推薦的「冠軍清燉牛肉麵」，以及由日本中華料理鐵人—陳建一研發的「鐵人麻辣牛肉麵」。上述麵食價格每份480元+10%起。

▲晶華冠軍牛肉麵坊3款特色小吃。（圖／晶華提供）

特色小吃有3款，其中融合中西風味的「紐約炒手」，主廚將花生醬混入香辣紅油，調製出濃郁香醇的獨門醬汁，淋在包著鮮甜豬肉與蝦仁內餡的抄手上面；「台式鹹酥雞」是台灣街頭美食代表，散發著九層塔、蒜頭以及椒鹽等香氣；「府城蝦捲」滿載著台南的美食記憶，外表金黃酥脆不油膩、口感彈牙且紮實。上述單點小吃價格每份160元+10%起。

為積極推廣城市觀光，餐廳響應故宮博物院自6月14日起盛大登場的《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》，凡於展覽期間至「晶華冠軍牛肉麵坊」點用任何一款麵食，即贈送「紐約炒手」1份。

▲「和牛涮」消費達指定門檻、並出示Line優惠券，就送日本A5和牛。（圖／王品提供）

另外，把握畢業季優惠倒數，王品集團旗下3大火鍋品牌6月30日前同步推出限時好康，至「和牛涮」消費達指定門檻、並出示Line優惠券，就送日本A5和牛；「向辣」用餐出示學生證或工作證、消費2客798元套餐，每桌贈日本生食級干貝。穿校服或畢業服到「尬鍋」用餐，可享4人同行、全桌88折優惠。