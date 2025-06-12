▲旅遊電商推出玩日本買機票送住宿優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

已經開始計畫暑假要去日本玩了嗎？旅遊電商KKday即日起推出限定優惠，主打「買機票送前兩晚住宿」，東京5日自由行1萬1888元起、大阪5日1萬2888元起、名古屋5日1萬888元起，還有票券、美食預訂服務95折。

旅遊電商平台KKday觀察，近兩個月針對暑期赴日行程的商品流量與詢問度，較前期成長近2倍，其中以大阪、東京、沖繩穩坐最受歡迎的三大城市，旅客偏好主題樂園、美食品嚐與海島度假三大類型行程。

▲現在買新幹線車票也很方便。（圖／記者蔡玟君攝）

而平台在日本熱賣商品前五名方面，依序為景點票券、交通票券、一日遊專屬團、特色體驗與美食品嚐，其中機票與機加酒自由行則詢問度最高，此次除了推出買機票送住宿，即日起至7月1日為止購買新幹線車票，可享95折優惠。

▲▼旅客也可以透過KKday預訂日本特色餐廳。上圖為京・黑櫻燒肉，下圖為Jumbo釣船難波店。（圖／KKday提供）

KKday也持續與日本知名餐廳預訂平台Tabelog合作，導入全日本4.2萬間餐廳，並推出限定95折優惠，推薦京都A5和牛名店「京・黑櫻」、大阪超人氣壽司與鍋物專門店「黑門壽司」，以及趣味十足的海釣體驗餐廳「Jumbo釣船 つり吉Tsurikichi 難波店」，方便旅客預訂；同時也開賣日本環球影城門票、快速通關與VIP體驗，讓旅客玩樂園更盡興。

▲沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

而隨著沖繩最新「叢林樂園JUNGLIA」將於7月25日開幕，Trip.com不僅提供最快速的JUNGLIA OKINAWA門票預售服務，更同步推出每周更新的沖繩自由行促銷活動，並整合平台上多項熱門商品與行程建議，協助旅客靈活規劃專屬旅程，以掌握出遊關鍵時機。從飯店、機票、景點門票到套裝行程，Trip.com 提供全方位的一站式選擇，讓自由行規劃更輕鬆、客製化且更具彈性。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）