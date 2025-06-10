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點點心進駐ATT 4 FUN祭限時優惠　連5天滿額「1元吃流沙包」

▲點點心進駐ATT 4 FUN祭限時優惠。（圖／點點心提供）

▲點點心進駐ATT 4 FUN，6月11日試營運。（圖／點點心提供）

記者黃士原／台北報導

緯豆集團旗下人氣港式點心品牌「點點心」再拓版圖，第19家分店進駐台北信義區ATT 4 FUN，6月11日試營運，6月12日正式開幕，並連5天推出優惠活動，單筆消費滿千，且身分證含「19」任一數字，即可以1元買到豬仔流沙包，每日限量30份。

▲點點心進駐ATT 4 FUN祭限時優惠。（圖／點點心提供）

▲豬仔流沙包。（圖／點點心提供）

由藝人阿緯代理引進的點點心，主要提供各式美味港點，從蒸點、煎炸類、麵飯、湯品與飲料，菜單品項多達50種，如果一時不知如何選擇，可以參考10大銷售排行榜，第1名是豬仔流沙包，第2名是蔥油雞扒撈丁，第3名是香煎蘿蔔糕，第4名到第10名依序是蟹子燒賣皇、韭黃鮮蝦腸粉、三小菠蘿油、金絲龍鬚蝦、奶油焗白菜、XO醬豬排撈丁、海苔酪梨咸水角。

▲點點心近期新品「餡Q三兄弟」。（圖／點點心提供）

▲點點心近期新品「餡Q三兄弟」。（圖／點點心提供）

點點心每間分店都有自己獨特風格，6月11日試營運的ATT 4 FUN店，佔地近60坪，規劃64席座位，空間設計融入新潮、玩樂、時尚等元素，打造出音樂豬仔、唱歌豬仔、跳舞豬仔、樂器豬仔全新視覺，而櫃台牆面上的LED燈光跑動效果，設計靈感取自經典遊戲「小精靈」，增添趣味感。

慶祝ATT 4 FUN店開幕，6月12日至6月16日推出門市限量優惠活動，只要單筆消費滿千，身分證含「19」任一數字，即可以用1元吃到豬仔流沙包，每日限量30份。

▲薄多義的「幾歲送幾隻雞翅」生日禮7月回歸。（圖／薄多義提供）

另外，主打義式窯烤披薩、義大利麵及燉飯的薄多義，2019年推出的「雞翅生日禮」，壽星幾歲就送幾隻雞翅，成為許多民眾慶生首選餐廳。由於近年原物料飆漲，該活動已於2023年5月停止舉辦。

不過，薄多義官方臉書粉專日前宣布「幾歲送幾隻雞翅」7月1日再度回歸，昨天起開放7月份預約，7月1日開放預約8月及9月。業者也提醒，當月壽星須本人到場，並須出示本人證件，每桌限兌換1次，若多人是壽星，僅以訂位時預約的1位壽星歲數計算。

關鍵字： 美食雲 點點心 豬仔流沙包

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