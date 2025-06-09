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高雄旗津3推薦玩法！沙灘吧看海賞夕陽　搭超萌蜜柑站長彩繪渡輪

▲▼蜜柑站長彩繪渡輪。（圖／翻攝自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書專頁）

▲蜜柑站長彩繪渡輪正式啟航。（圖／翻攝自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

高雄旗津越來越好玩，現在不僅有可愛的橘貓彩繪渡輪，想前往旗后燈塔喝咖啡、看海，現在登山步道也煥然一新，更方便旅客前往，或也可以坐在沙灘吧，點上飲品輕食，享受夕陽美景。

高雄捷運與高雄輪船公司攜手合作，將捷運超人氣IP「蜜柑站長」打造成彩繪渡輪海上巴士，來往於「棧貳庫－旗津」之間，主題海上巴士航班時間為每周四、五、六、日、一，喜歡可愛橘貓的旅客可不能錯過。

▲▼高雄旗后登山步道。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

▲旗后登山步道換新裝。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

而旗后登山步道現在也換上新裝，重新鋪設道路後，登山更加方便，讓旅客前往旗后燈塔也更安全。旗后燈塔位於旗津旗後山山頂，隔高雄港與西子灣、壽山相望，是許多遊客來訪旗津必去景點，也是全台首座夜間開放燈塔，這裡也設有咖啡廳，讓旅客能愜意在此喝咖啡、看海、賞夕陽。

▲▼旗津沙灘吧。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

▲▼旗津沙灘吧。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

▲▼旗津沙灘吧。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

若只想悠閒的看海放空，「旗津沙灘吧」近年備受國際旅客喜愛，沙灘吧就在旗津海水浴場旁，提供多國美食、各式特色飲品，坐在無敵海景第一排賞夕陽美景，慵懶的異國海灘風，讓人彷彿一秒飛到國外。

關鍵字： 高雄旅遊 台灣特色系列 旗津

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