ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

TWICE高雄開唱「網傳五星飯店住2晚破14萬」　業者：選到套房

▲▼2月15日前預訂「冬日遊樂園」住房專案，依房型人數贈送文化遊艇專屬IP航線船票，每房再贈造型一卡通。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲TWICE將首次登台開演唱會，網友發現高雄萬豪酒店住2晚破14萬。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國人氣女團TWICE日前宣布11月22日在高雄世運主場館開唱，立刻掀起高雄飯店訂房潮。就有網友在脆上面發現，演唱會期間住高雄萬豪酒店2晚居然超過新台幣14萬元，讓他驚呼「房價漲成這樣不要鬧欸！」對此業者回應，據查網友應是選到連續住宿兩晚、每晚3間的行政家庭套房價格，才會出現超過14萬元的總價。

高雄萬豪酒店表示，TWICE到高雄開唱消息一出，立即接獲不少客人來電詢問，由於演唱會適逢周六，加上之前已承接團體訂房，目前僅剩套房等級以上的房型提供預訂。

針對網友貼文，因內容不夠詳盡完整，但據查應為連續住宿兩晚、每晚3間行政家庭套房，故出現總價新台幣14萬2110元的畫面，平均每間新台幣2萬3685元，未高於行政家庭套房定價新台幣5萬5440元。

高雄萬豪酒店向來確實遵守觀光局訂價規範，在數次稽查中皆無異常，絕無哄抬房價之情形，並以提供賓客優質完善的旅宿服務為最高宗旨。

▲▼高雄承億酒店高空懸挑透明無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄承億酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

而高雄承億酒店也表示，人氣韓國女團TWICE宣布將於11月22日舉辦台灣首場演唱會，恰巧與伍佰演唱會同日登場，兩場演唱會均在高雄，也帶動訂房需求明顯上升，目前承億酒店11月22日住房率持續快速攀升中。

而另一韓國天團BLACKPINK將於10月18日至19日舉行演唱會，其中首日（10/18）住房率已高達96.63%，幾近滿房，顯見演唱會對高雄旅宿市場帶來強勁助力，熱門時段可說是一房難求，建議有需求的旅客盡早規劃與預訂。

關鍵字： TWICE 高雄旅遊 飯店旅館 高雄萬豪酒店 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

推薦閱讀

超商開賣「炳叔烤玉米」限時優惠

超商開賣「炳叔烤玉米」限時優惠

東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期大公開

東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期大公開

一小時擁抱夢幻「宮古藍」！星宇航空8/22起直飛宮古島

一小時擁抱夢幻「宮古藍」！星宇航空8/22起直飛宮古島

Mister Donut「史努比聯名」第2彈

Mister Donut「史努比聯名」第2彈

萬里寧靜小村落隱藏版涼麵只賣夏天！

萬里寧靜小村落隱藏版涼麵只賣夏天！

超商「周一咖啡優惠」　7-11買1送1、全家10元多1杯

超商「周一咖啡優惠」　7-11買1送1、全家10元多1杯

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

TWICE高雄開唱　網友驚見五星飯店2晚破14萬

TWICE高雄開唱　網友驚見五星飯店2晚破14萬

露營場合法化意願低　觀光署放寬90%營地可「無痕露營」

露營場合法化意願低　觀光署放寬90%營地可「無痕露營」

日本環球「寶可夢萬聖派對」9月登場

日本環球「寶可夢萬聖派對」9月登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大「8000坪繡球花海」盛開中

最難訂吃到飽「島語」今年增2分店

首屆「台南熱氣球派對」6/21登場

礁溪川湯春天溫泉德陽館8月底停業

住青森最美森林系飯店　享溪畔早餐

號稱台北最強手搖只賣到下午！

韓國「鯛魚燒界的愛馬仕」來台快閃

TWICE高雄開唱　網友驚見五星飯店2晚破14萬

薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」7月回歸

埃及古文明巡禮　10～4月正逢旅遊旺季

熱門行程

2025碧潭水舞一騎來 水花火花煙花SHOW起來

5/24-6/7首創水火同源｜假日限定體驗裝置「轉動騎激」｜6/18、7/5煙火秀

最新新聞更多

超商開賣「炳叔烤玉米」限時優惠

東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期大公開

一小時擁抱夢幻「宮古藍」！星宇航空8/22起直飛宮古島

Mister Donut「史努比聯名」第2彈

萬里寧靜小村落隱藏版涼麵只賣夏天！

超商「周一咖啡優惠」　7-11買1送1、全家10元多1杯

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

TWICE高雄開唱　網友驚見五星飯店2晚破14萬

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366