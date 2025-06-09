TWICE高雄開唱「網傳五星飯店住2晚破14萬」　業者：選到套房

▲TWICE將首次登台開演唱會，網友發現高雄萬豪酒店住2晚破14萬。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國人氣女團TWICE日前宣布11月22日在高雄世運主場館開唱，立刻掀起高雄飯店訂房潮。就有網友在脆上面發現，演唱會期間住高雄萬豪酒店2晚居然超過新台幣14萬元，讓他驚呼「房價漲成這樣不要鬧欸！」對此業者回應，據查網友應是選到連續住宿兩晚、每晚3間的行政家庭套房價格，才會出現超過14萬元的總價。

高雄萬豪酒店表示，TWICE到高雄開唱消息一出，立即接獲不少客人來電詢問，由於演唱會適逢周六，加上之前已承接團體訂房，目前僅剩套房等級以上的房型提供預訂。

針對網友貼文，因內容不夠詳盡完整，但據查應為連續住宿兩晚、每晚3間行政家庭套房，故出現總價新台幣14萬2110元的畫面，平均每間新台幣2萬3685元，未高於行政家庭套房定價新台幣5萬5440元。

高雄萬豪酒店向來確實遵守觀光局訂價規範，在數次稽查中皆無異常，絕無哄抬房價之情形，並以提供賓客優質完善的旅宿服務為最高宗旨。

▲高雄承億酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

而高雄承億酒店也表示，人氣韓國女團TWICE宣布將於11月22日舉辦台灣首場演唱會，恰巧與伍佰演唱會同日登場，兩場演唱會均在高雄，也帶動訂房需求明顯上升，目前承億酒店11月22日住房率持續快速攀升中。

而另一韓國天團BLACKPINK將於10月18日至19日舉行演唱會，其中首日（10/18）住房率已高達96.63%，幾近滿房，顯見演唱會對高雄旅宿市場帶來強勁助力，熱門時段可說是一房難求，建議有需求的旅客盡早規劃與預訂。