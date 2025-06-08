▲星野集團旗下的「奧入瀨溪流飯店」，其中「森之神話」大廳是最代表風景。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

炙熱夏日到來，也進入日本最美的新綠時節。想避暑又想親近大自然，位於青森縣的奧入瀨溪流就是最推薦去處，旅客可住進星野集團鄰近溪畔的「奧入瀨溪流飯店」，搭雙層巴士走訪森林、夜晚於露天溫泉邊泡湯邊聆聽潺潺溪水聲，隔日再享受溪畔露台早餐，就是超享受的度假行程。

▲飯店外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲夜晚的森之神話大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

住進奧入瀨溪流沿岸唯一度假飯店 森之神話大廳盡享綠意景觀

「奧入瀨溪流飯店」隸屬於星野集團，也是奧入瀨溪流沿岸唯一度假飯店，最讓人著迷的，莫過於走進館內，由藝術家岡本太郎創作的兩層樓高的暖爐「森之神話」大廳，「ㄇ」字型落地窗景能飽覽綠意景觀，無論白天、夜晚，隨著光影變化都有不同感受，成為館內必拍亮點。在每天下午3點至6點時段，大廳還會提供清酒、蘋果酒及蘋果汁，為旅客打開愜意與療癒身心的度假旅程。

▲▼一般客房就享有綠意景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

客房享自然窗景 頂級套房獨享綠意溫泉浴池

奧入瀨溪流飯店共有187間客房，每間客房均享有大面窗景，讓窗外隨著四季變化的自然風光成為最天然的風景畫。客房設計更加入森林意象，如牆面設計蜿蜒的樹幹造型，以及低調色彩，讓旅客在這個空間中不自覺靜下心來，放慢自我步調享受度假時刻。

▲▼館內最奢華的「溪流Suite Room」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲套房內的私人浴池。（圖／記者蔡玟君攝）

館內最奢華的「溪流Suite Room」是2022年底才啟用，房間融入在地自然元素，例如床頭牆面設有苔蘚壁畫，桌上放著苔球植栽，更獨享溫泉浴池，L型窗景倒映泉水，營造出如置身森林中的私人空間，讓人徜徉其中。

▲▼溪流-BASE有一處苔蘚藝術牆。（圖／記者蔡玟君攝）

溪流-BASE體驗手作葫蘆燈 觸摸苔蘚藝術牆、戶外露台放空

同樣是近年才啟用的新空間「溪流-BASE」，在走廊一隅設有巨型苔蘚藝術牆，旅客可以親手觸摸，甚至拿一旁的放大鏡仔細觀察，也可以在此付費體驗手作可愛的「葫蘆燈」，利用鉛筆與工具打草稿，再拿專用刺針沿著線條戳出一個個洞，發揮自己的想像力創作，最後放在燈上，昏黃燈光透過葫蘆燈上的洞口散發出溫暖光芒，可愛又溫馨。

▲▼也可以付費體驗手作葫蘆燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼葫蘆燈是透過自己戳洞，展現不同造型。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有讓旅客放鬆的空間與戶外露台。（圖／記者蔡玟君攝）

溪流-BASE也設有寬敞的交誼空間，旅客能在此閱讀、享用免費茶點，還有溪流導覽員在此駐點，回答旅客的問題；或旅客也可拿著飲品，走到戶外露台，欣賞森林風光，享受微風吹拂與清新空氣。

▲青森蘋果廚房提供多種特色蘋果料理，也是吃到飽餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

特色餐飲服務 青森蘋果廚房享蘋果料理吃到飽、溪畔露台早餐超chill

飯店內共有2間餐廳，包括提供早、晚餐吃到飽服務的「青森蘋果廚房」，以青森代表的特產「蘋果」為造型，不僅可以喝到多款不同品種的蘋果汁，更規劃一區蘋果料理，可吃到沙拉、義大利麵、涼拌蘋果等特色料理，搭配在地食材製作，讓旅客從舌尖感受青森食材魅力。而另一間餐廳則為法式餐廳「Sonore」，以當地食材製作料理，還提供百款葡萄酒，在專業侍酒師服務下提供Fine Dinning服務。

▲▼預約制的溪畔露台早餐。（圖／記者蔡玟君攝）

若想給自己難忘的早餐體驗，則推薦提前預約「溪畔露台早餐」，旅客於清晨前往溪畔，坐在水岸第一排處，聆聽潺潺溪水聲，由專人送上特製早餐，打造非日常的朝食體驗，只在每年5月至9月間提供。

▲▼飯店內的溫泉浴場。照片經過飯店同意拍攝，一般旅客泡湯時禁止攜帶手機、相機拍攝。（圖／記者蔡玟君攝）

飽覽奧入瀨絕景的「露天溫泉風呂」別錯過 日夜皆有風情

來到飯店必做的事之一，就是到露天溫泉風呂享受泡湯，泉池享有奧入瀨溪流絕景，日夜皆有不同風情，白天抬頭是綿延青山與藍天，夜晚則可夜賞星空，看森林在點燈後展現另一種魔幻樣貌。

▲▼溪流敞篷觀光巴士體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

搭雙層敞篷巴士玩奧入瀨溪流 看瀑布、賞十和田湖

奧入瀨溪流規劃有完善的步道讓旅客能沿著溪流健行，但若想尋找不同玩法，業者在每年5月至11月上旬推出「溪流敞篷觀光巴士」活動，活動時間約1個半小時。

▲奧入瀨溪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲十和田湖風景。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客可以搭上雙層巴士，在專業導覽員解說下穿越大自然，360度欣賞周邊風景，認識沿途植被、瀑布、岩壁景觀；抵達十和田湖時，則提供下車10分鐘的拍照時間。

▲星宇航空與星野集團攜手推出「星星相遇」自由行套裝行程。（圖／星宇航空提供）

星野集團現在也與星宇航空攜手推出「星星相遇」自由行套裝行程，結合星野集團旗下日本各地文化及美景特色的著名飯店，包括1955 東京灣（1955 Tokyo Bay）、奧入瀨溪流飯店，還有北海道TOMAMU滑雪行程、沖繩虹夕諾雅、青森屋等特色旅宿。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）