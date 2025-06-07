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沖繩JUNGLIA叢林樂園實景曝光　巨型生命之樹迎賓、享無邊際溫泉

▲▼沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲沖繩JUNGLIA叢林樂園部分實景公開。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

預計於7月25日開幕的「沖繩JUNGLIA 叢林樂園」，於日前搶先公開樂園部分實景，包含高達14.5公尺的迎賓地標「生命之樹 JUNGLIA TREE」、世界最大級無邊際溫泉「SPA JUNGLIA」，以及可俯瞰山景的在地美食餐廳，帶給旅客結合自然與奢華的沉浸式體驗。

沖繩JUNGLIA 叢林樂園位於沖繩北部、名列世界自然遺產中的「山原」地區，以豐富的自然資源聞名。樂園結合在地山林元素，打造出能提供刺激、療癒、美食等多樣感受的叢林樂園，佔地約13個東京巨蛋大。此次園方搶先曝光園內3大亮點，包括：

▲▼沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲▼沖繩JUNGLIA叢林樂園的生命之樹隱藏許多亮點。

▲▼沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

1.沖繩森林奇觀　14.5公尺高「生命之樹」成迎賓地標

走進園內，首先映入眼簾的是壯觀的「JUNGLIA TREE（ジャングリア之樹）」。高14.5公尺、直徑12公尺的巨型建築由沖繩在地10餘種植物構成，包括象徵力量與生命力的榕樹、沖繩縣花鳳凰木、福木、無花果、八重山椰子、各種蕨類等，遊客可繞樹探索隱藏圖騰、拍照打卡景點，深入感受自然之美。

不僅如此，園區還廣植沖繩獨有的樹木與花草，重現沖繩北部「山原（やんばる）」的自然風貌，由於樂園過去為高爾夫球場，園方再增加超過3萬株樹木，打造出如叢林般的「JUNGLIA沖繩」。

▲▼沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲▼園內的溫泉設施「SPA JUNGLIA」也亮相。

▲▼沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

2.世界級無邊際溫泉「SPA JUNGLIA」　多種泡湯體驗一次滿足

與樂園相連的「SPA JUNGLIA（スパ ジャングリア）」也同步亮相。館內擁有多種泡湯設施，如無邊際溫泉、洞窟風呂、天然溫泉池、石灰岩風格露天風呂、冷水池與女性限定按摩座湯等，女湯區有10種體驗，男湯區則有9種，提供結合沖繩自然與頂級溫泉享受，收費方式為大人2640日圓、兒童1540日圓。

▲▼沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲▼餐廳可邊用餐邊享無邊綠意。

▲▼沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

3.坐擁山景的餐廳「TROPICAL OASIS」　使用沖繩在地食材入菜

「TROPICAL OASIS」餐廳位於溫泉館內1樓，設有64個座位，一整面落地窗景能將窗外綠意盡收眼底。餐廳主打使用沖繩在地新鮮食材入菜，讓旅人一邊享受綠意山景，一邊品嚐美食，留下難忘用餐回憶。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 沖繩旅遊 沖繩JUNGLIA 叢林樂園 亞洲旅遊

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