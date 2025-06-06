壽星幾歲就送幾隻蝦　高雄老牌沙茶火鍋生日優惠連推3個月

▲汕頭泉成沙茶火鍋連3個月推出生日優惠，當月壽星幾歲就送幾隻蝦。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

記者黃士原／台北報導

6月至8月的壽星注意了！汕頭泉成沙茶火鍋連3個月推出生日優惠，滿足店家指定條件，當月壽星幾歲就送幾隻蝦，年紀愈大送愈多，全台分店都適用。

高雄汕頭泉成沙茶火鍋在結束82周年活動後，6月1日至8月31日平日時段，推出生日優惠活動「金多蝦」，只要提前一日電話預約並登入活動，消費滿2000元（並符合店家基本消費規定），當月壽星「幾歲就送幾隻蝦」，除了高雄中山總店，全台汕頭泉成沙茶潮鍋8家分店也適用。

店家也提醒，除了必須出示證件外，每桌限兌換1次，每日數量有限，送完為止。

▲汕頭泉成沙茶火鍋是高雄80多年老店。（圖／取自高雄旅遊網）

汕頭泉成沙茶火鍋主角就是沙茶，數十種材料在老師傅的拌炒下，散發出濃郁迷人香氣，不管搭配什麼種料理都適合，除了融於湯頭、佐於沾醬，還有最多人選擇的沙茶牛肉中，新鮮牛肉片裹上沙茶醬，再佐以麵條或白飯，是說不出的好滋味。

▲涮乃葉台茂店停業改裝為涮之華。（圖／取自涮乃葉臉書）

另外，位於台茂購物中心的涮乃葉暫停營業進行改裝，6月27日重新開幕，屆時品牌將升級為「涮之華」，加價就能享有壽司吃到飽。

涮之華是涮乃葉升級版品牌，一樣也是主打火鍋吃到飽以及自助吧無限供應，不同的是套餐加價120元，就能升級壽司吃到飽，包括燒炙鮭魚、鮪魚、豆皮、鮮蝦、蒲燒鰻魚、醋漬鮪魚。另外，期間限定的小羔羊肉與頂級澳洲和牛套餐，也有3款是包含壽司吃到飽。