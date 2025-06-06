日本人氣店「漢堡排嘉」3號店6/20開幕　落腳南港CITYLINK

▲日本人氣店「漢堡排嘉」3號店6月20日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本東京「漢堡排嘉（ハンバーグ 嘉）」去年登台後已開出2家分店，而3號店預計進駐南港CITYLINK，6月20日正式開幕。

來自日本的人氣名店「漢堡排嘉」去年5月首度登台，1號店進駐中和環球購物中心，8月在SOGO大巨蛋開出2號店，今年初開始籌備位於南港CITYLINK購物中心的3號店，品牌今日宣布6月20日正式開幕。

漢堡排嘉創辦人安川嘉紀1992年起，在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店，2024年首度進軍台灣市場。

▲特選牛舌排定食。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉提供國產牛漢堡排、牛舌漢堡排、特選牛舌排、WAGYU和牛漢堡排、炭火牛橫膈膜等5款定食餐，價格450元起至650元，套餐都會附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

▲有兩塊漢堡排的「多蜜醬雙倍漢堡排」。（圖／記者黃士原攝）

另外，2023年登台的日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」，5月初進駐南港LaLaport，其漢堡排採用美國牛與台灣黑豬肉依最佳比例製作而成，招牌的「多蜜醬」是GANKO本社總料理長笠原隆昌所研發調製，鮮果蔬菜及牛骨高湯歷經72小時熬煮，將牛骨中膠原蛋白及甘甜融入醬汁。

主餐漢堡排除了有招牌「多蜜醬」口味，總料理長笠原隆昌還研發其他5種醬汁，符合台灣人求新求變的多種口味，有香蔥蒜蓉、紫蘇大根桔醋、起司咖哩肉醬、名古屋味噌及博多明太子。