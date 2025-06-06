信義區2飯店5888起！贈VIP入場券　住套房1泊2食賞101

▲Home Hotel驚艷套房8,888元起，贈餐飲抵用券2,000元。（圖／Home Hotel提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

台北信義區兩家飯店同步推出住房優惠！Home Hotel迎來14周年，住一晚原創客房5,888元起，含微醺酒食組、信義夜生活品牌入場券，再加贈天然精油等；瀚寓酒店一泊二食每晚9,999元起，可以入住景觀尊榮或景觀菁英套房，直面台北101大樓，獨享尊榮氣派。

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▲Home Hotel將滿14周年，從6月16日至8月31日推出主題企劃「城市探索家的14個瞬間」。



Home Hotel

Home Hotel將滿14周年，從6月16日至8月31日推出主題企劃「城市探索家的14個瞬間」，以「重新認識台北」為核心，規劃兩款夏季住房專案。旅人可選擇每晚5,888元起的「微醺專案」，入住原創客房，享受rén bistronomy（House紅白酒與酥炸脆薯），另贈Ruff與DD夜生活品牌VIP入場券兩張、好美物所VIE AROME天然精油按摩油一瓶，以及限量城市探索地圖明信片一張。

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▲▼另贈Ruff與DD夜生活品牌VIP入場券兩張、好美物所VIE AROME天然精油按摩油一瓶。







或加價升級為6,888元起的「一泊二食專案」，含rén bistronomy餐飲抵用券2,000元、Ruff 與 DD入場券、精油按摩油，以及城市探索地圖明信片，兩專案皆含抽獎資格，入住者有機會帶回限量設計小物與精油好禮。



Home Hotel也同步舉辦社群活動，入住旅人只要於社群打卡、分享探索地圖上的景點，即可參加抽獎，有機會獲得最高價值26,000元的驚艷套房券。6月入住指定房型，加贈永禎健康生活推出的香檬氣泡飲，讓旅程從味覺啟程，沁涼又開胃。

▲平日入住瀚寓酒店景觀套房，具備獨立臥室與客廳空間，一泊二食每晚9,999元起。（圖／瀚寓酒店提供，下同）



瀚寓酒店

瀚寓酒店即日起至9月30日推出「美饌禮遇一泊二食專案」，周日至周五入住景觀尊榮或景觀菁英套房，每晚9,999元起，兩種房型皆設有獨立客廳與臥室，直面101大樓與信義區天際線，可以從日到夜欣賞信義區繁華街景。房內配置輕食吧檯、熱茶設備，營造自在生活感。

▲近距離眺望台北101與信義區天際線，坐擁城市白日壯闊與夜晚燈火。



晚餐在館內「弈夢紅樓」享用雙人分享餐，從餐前酒開啟，到精緻中菜雙主餐，搭配杏仁豆腐收尾，儀式感十足。翌日早餐採semi buffet 形式，主餐提供中、西、蔬食選擇，搭配多樣輕食自助，從夜晚到清晨皆有豐盛記憶。

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▲入住此專案，晚間可於弈夢紅樓餐廳享用雙人分享餐，點得到「川胃口水雞」、「金沙鱈魚香絲」等招牌菜。

▲翌日享用semi buffet早餐，提供中式、西式或蔬食主餐擇一，搭配多元豐富的輕食自助吧檯。

