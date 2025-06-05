高雄港出現「巨大小熊軟糖」！全球60組藝術家、千件作品一次看

▲高雄港出現巨大彩虹小熊軟糖！首屆「ArtIN國際藝術博覽會」即日起至6月8日在高雄港旅運中心展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

超萌「小熊軟糖」變巨大了！首屆「ArtIN國際藝術博覽會」在今（5日）起至6月8日展開，集結來自台灣與全球各國60組藝術家、近千件作品，在高雄港旅運中心展出，打造南台灣第一個具有國際規模、文化視野的藝術博覽會。此次小熊軟糖為策展人私人收藏，特別借展現場，希望營造可愛的樂園氛圍。

▲▼「ArtIN國際藝術博覽會」集結全球60組畫廊與頂尖藝術家，近千件藝術作品。（圖／記者林育綾攝）

承億集團攜手香港UBU DECO畫廊創辦人暨梁詠心，推出首屆「ArtIN國際藝術博覽會」，以「藝術的未來，由你來定義」為主軸，集結全球60組畫廊與頂尖藝術家，近千件藝術作品，橫跨當代藝術、裝置藝術、跨域創作。

▲▼藝術家寧芮潔創作第一幅「Moi清明上河圖」後，與今年創作的第二幅，結合成一幅長達6米「會動的Moi清明上河圖」。（圖／記者林育綾攝）



現場規劃4大展區，包含「沉浸式藝術體驗」，亮點有首次曝光「會動的Moi清明上河圖」，由台灣藝術家創作的「Moi娃娃」，走入奇幻會動的清明上河圖世界。

「Moi」在法文是「我」、「I am」的意思，也是藝術家內心童年的象徵。2024年寧芮潔以致敬手法，創作第一幅Moi清明上河圖，並與今年創作的第二幅原作，結合成一幅長達6米LED牆的動態作品，呈現藝術結合科技。

寧芮潔表示，很喜歡清明上河圖原作中，市井小民呈現的生活感及百般樣貌，「如同每個人都在這個社會中相依相存。」此系列預計一年創作一幅，共約有13-15幅。

▲「戶外藝術區」則有巨大的「彩色小熊軟糖」立體裝置。（圖／記者林育綾攝）

「戶外藝術區」則有巨大的「彩色小熊軟糖」立體裝置，1大5小佇立在戶外景觀台，讓高雄港灣多了可愛氣息，民眾可以跟小熊一起合照、互動，一起欣賞高雄港美麗景色，預計掀起打卡潮。

另外，「國際大師裝置展區」能近距離欣賞知名藝術家的震撼立體創作，「台灣新銳特區」發掘本土藝術家的獨特視角，見證台灣創意的無限可能。

▲▼「ArtIN國際藝術博覽會」集結全球60組畫廊與藝術家，近千件藝術作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼英國藝術家Angel London 首次受邀來台參加「ArtIN國際藝術博覽會」，在經歷失去女兒的巨大悲傷後，他以「美西螈」（axolotl）為主角來創作，轉化悲傷。這生物肢體的「重生」能力，呼應他從傷痛中尋找新生、療癒自我的過程。（圖／記者林育綾攝）

首屆「ArtIN國際藝術博覽會」由梁詠心（Summie）擔任總監暨策展人，Summie指出，儘管香港藝術市場熱絡，但年輕藝術家面臨曝光困境，因此她創立畫廊，專注於挖掘與扶持具潛力的新生代創作者，鼓勵他們持續全力創作。

ArtIN名稱中的「IN」蘊含四重意涵，在香港口頭文化象徵新潮流／新興，同時也代表國際化（International）、有趣（Interesting）、具有投資價值（Investment）。有別於傳統藝術博覽會多在單一平面樓層，ArtIN選址於面海的高雄港旅運中心，分層分區，多了讓觀眾探險的特殊體驗感，全區旅運中心彷彿與藝術互為呼應，為南台灣注入全新藝術動能。

Summie補充，台灣南部一直以來都充滿活力、藝術能量，卻較缺少國際化的大型藝術活動，「ArtIN」的誕生正填補這個空缺，讓更多本地藝術家的聲音被聽見，也讓國際藝術潮流與台灣本土創作，產生碰撞與交融。

▲▼「ArtIN國際藝術博覽會」也有許多台灣新銳藝術家作品。（圖／記者林育綾攝）

承億集團副董事長戴淑玲表示，承億企圖將高雄亞洲新灣區，打造為台灣版的瀨戶內海藝術祭，吸引全球藝術家與觀展者齊聚。期盼以高雄旅運中心為「藝術國門」，讓高雄成為國際藝術交流的重要據點。

高雄市政府觀光局副局長孫春良提到，高雄近年辦了許多大型的活動，像是年初的燈會有「吉伊卡哇」，這是日本非常紅的IP，也是它們第一次以「大型充氣裝置藝術」的型態到海外亮相。他感謝民間企業支持籌辦國際型的藝術活動，為高雄觀光一起助力，「台灣ALL IN，來高雄看ArtIN！」

▲▼「ArtIN國際藝術博覽會」即日起至6月8日，在高雄港旅運中心展出。（圖／承億提供）

「ArtIN國際藝術博覽會」將於現場售票，共有3種票種：單日票100元、尊尚票1000元（含4日無限入場、威士忌品酒、VIP休息區等禮遇）、尊尚貴賓票4000元（再加拍賣晚宴、私人導覽等專屬服務）。即日起至6月8日，同步搭配承億酒店「ArtIN住房專案」，雙人每晚5600元起，送兩張尊尚門票，並提供旅運中心來回接駁。