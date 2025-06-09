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美加東五大賞楓區為妳楓狂！秋楓名城完整巡禮

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

美加東五大賞楓區為妳楓狂！秋楓名城完整巡禮（圖／鳳凰旅遊）

▲加拿大堪稱全球最美的楓葉國度。

每年秋天，當氣溫轉涼，樹葉悄悄變色，全球唯一以楓葉為國旗象徵的國度～加拿大，展現出壯麗的楓紅美景，尤其加東滿山遍野的楓紅，一路延伸至美東，吸引來自世界各地的遊客慕名朝聖。

美加東五大賞楓區為妳楓狂！秋楓名城完整巡禮（圖／鳳凰旅遊）

▲森林瀑布、吊橋楓紅，聖安妮峽谷被譽為楓葉大峽谷。

美加東的賞楓區域遍布各地，經典必訪首推楓葉大峽谷～聖安妮峽谷，層層楓紅映入眼簾。另一處賞楓特區～川普朗山區，則可搭乘纜車，飽覽山頭如火焰般燃燒的景色。來到千島群島，乘著遊船悠遊於河道之中，楓葉與小島倒映水面，美不勝收。首都渥太華的加蒂諾公園，則像一張張明信片般夢幻。值得一提的是，從魁北克到多倫多，被譽為「楓葉大道」的公路，沿途盡是楓紅點綴的美麗畫面。此外，美國的白山森林更是全美賞楓之最，搭纜車登高，彷彿進入童話世界。以上五大賞楓區，不論錯過哪一處都會有種遺珠的心情！

美加東五大賞楓區為妳楓狂！秋楓名城完整巡禮（圖／鳳凰旅遊）

▲搭纜車俯瞰川普朗山區，感受楓紅絢麗開闊的大視野。

除了楓景，尼加拉瀑布更是不容錯過。壯觀的馬蹄瀑布與美國瀑布由山羊島分隔，讓人一次飽覽兩大水勢磅礡的奇景。選擇面瀑布房住宿，夜裡可看見七彩燈光映照瀑布，白天則感受水霧瀰漫、聲勢浩大的震撼視覺饗宴。

美加東五大賞楓區為妳楓狂！秋楓名城完整巡禮（圖／鳳凰旅遊）

▲尼加拉瀑布日夜皆精彩，楓生水起的奔騰，體驗大不同。

賞楓之外，美加東各大名城巡禮，也是沿途的亮點。漫步在魁北克古城，彷彿穿梭時光回到法國小鎮。這座擁有數百年歷史的古城，是北美唯一保留完整城牆的城市，石板街道、法式建築共同營造濃厚的歐洲氛圍，若能連續入住古城區2晚，更能深入體驗這座城市的優雅與歷史韻味。

美加東五大賞楓區為妳楓狂！秋楓名城完整巡禮（圖／鳳凰旅遊）

▲芳堤納城堡飯店，是魁北克上城區最著名的地標建築。

跨越邊界，來到費城這座見證美國誕生的歷史古都。在這裡，可以親眼看到自由鐘與獨立宮，這些美國獨立的重要象徵；傑佛遜總統當年敲響自由鐘，宣告獨立的那一刻，就發生在這片土地上，讓人不禁對歷史多了幾分敬仰。

美加東五大賞楓區為妳楓狂！秋楓名城完整巡禮（圖／鳳凰旅遊）

▲秋天的費城紅葉處處最適合漫步，獨立宮的身影格外美麗。

來到美國第一權力中心～華盛頓特區，除了傑佛遜紀念堂、華盛頓紀念碑、林肯紀念堂、國會圖書館之外，必訪太空科學博物館，既可觸摸月球之石，還能與阿波羅十一號指揮艙合影，體驗探索太空的夢想與榮耀。

美加東五大賞楓區為妳楓狂！秋楓名城完整巡禮（圖／鳳凰旅遊）

▲華盛頓紀念碑是美國最知名建築，秋天展現另一種楓彩。

●推薦行程：
為您楓狂~美加東五大賞楓區14天
9/28、10/1、10/4出發
早鳥優惠第二人減$10,000元 (前10名收訂 再送全程小費)
https://reurl.cc/OYarAg

●行程亮點：
✅市場獨家堅持「五大賞楓區」
楓葉大峽谷～聖安妮峽谷
賞楓特區～川普朗山區(纜車)
加東賞楓第一景～千島群島(遊船)
全美最佳賞楓景點～白山森林(纜車)
渥太華明信片楓景～ 加蒂諾公園
此外，魁北克到多倫多的道路號稱「楓葉大道」，沿途楓楓相連
✅華盛頓進.多倫多出，雙點進出最順暢
✅魁北克古城住宿2晚
✅尼加拉瀑布住宿面瀑布房
✅獨家紐約大都會博物館(專人導覽)
✅餐食安排多樣化：尼加拉瀑布高塔餐、法式風味、大西洋龍蝦餐等
✅美加東八大名城楓情萬種：
華盛頓：特別安排太空博物館，可觸摸月球之石
費城：自由鐘和獨立宮
紐約：登島觀看自由女神+登上世界貿易中心一號大樓
波士頓：自由小徑、哈佛、麻省理工學院
世界遺產古城～魁北克市：上城區、小香普蘭街
加拿大第一大城～多倫多
加拿大第二大城～蒙特婁：奧林匹克運動場、聖母大教堂
加拿大首府～渥太華：國會大廈、麗都運河、總統官邸　

●加東多彩【楓】情慢遊11 天(三大賞楓區)
10/1、10/5出發
早鳥優惠第二人減$10,000元 (前10名收訂 再送全程小費)
https://reurl.cc/o8bAXg

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 鳳凰旅遊 加拿大 美加東 賞楓

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