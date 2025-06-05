ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

星宇航空台北／台中-沖繩航線增為每週10班　感謝祭購票優惠好評再延長

▲▼星宇航空,沖繩航線,增班。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空8月起將大幅增班沖繩航線。（圖／星宇航空提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

隨著暑假將至，加上今年新增多個國定假日，星宇航空8月起將大幅增班沖繩航線。台北-沖繩8月2日至9月4日每週新增3航班，並採用A350/A330雙走道機型執飛。台中-沖繩8月1日至10月25日則每週新增4航班，以A321neo執飛，提供中部旅客更彈性且方便的時間帶選擇。

▲▼星宇航空,沖繩航線,增班。（圖／星宇航空提供）

▲沖繩向來是台灣旅客最喜愛的出遊地之一。

沖繩向來是台灣旅客最喜愛的出遊地之一，飛行時間短、距離近、文化氛圍親切、海島風情迷人，無論是親子出遊、好友旅行，或是短天數度假都相當適合。此外，星宇航空也將於8月22日開航台北-宮古島航線，提供旅客多一個沖繩縣海島航班選擇，也可搭配雙點進出，體驗更完整的海島假期！

▲▼星宇航空,沖繩航線,增班。（圖／星宇航空提供）

▲沖繩海島風情迷人。

台北-沖繩現行為每週7班，將新增3班下午加班機，並採用A350執飛，總班次增為每週10班；台中-沖繩航線則從為每週6班增至10班，新增4班下午加班機，提供旅客更彈性且方便的時間帶選擇。

▲▼星宇航空,沖繩航線,增班。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空台北-沖繩航線及加班機航班時刻表。

▲▼星宇航空,沖繩航線,增班。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空台中-沖繩航線及加班機航班時刻表。

▲▼星宇航空,沖繩航線,增班。（圖／星宇航空提供）

▲沖繩以湛藍海水與潔白沙灘聞名。

▲▼星宇航空,沖繩航線,增班。（圖／星宇航空提供）

▲沖繩飛行時間短、距離近、文化氛圍親切。

此外，星宇航空七週年感謝祭自推出以來廣受粉絲熱烈迴響，為了感謝旅客的支持，並歡慶北美第四條航線——加州安大略航線開航，星宇航空宣佈將感謝祭的全航線88折起優惠延長至6月13日23:59止。今年更新增 5 個國定假日，讓旅客有更多彈性規劃假期，無論是規劃暑假家庭出遊或是商務出差，現在購票都能以最優惠的價格體驗最精緻的服務。

詳情請見活動官網►https://media.starlux-airlines.com/starlux-thanksgiving/

關鍵字： 星宇航空 沖繩航線 增班

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

推薦閱讀

星宇航空佈局歐洲航線　與阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議

星宇航空佈局歐洲航線　與阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議

北宜免門票繡球花秘境正美！

北宜免門票繡球花秘境正美！

拿不要的花傘換「露天風呂券」

拿不要的花傘換「露天風呂券」

星宇航空沖繩航線增為每週10班

星宇航空沖繩航線增為每週10班

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！

台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！

阿里山鐵道難申請世界遺產　文化部遺憾：沒考生資格

阿里山鐵道難申請世界遺產　文化部遺憾：沒考生資格

陳傑憲陷負評風暴！好友曝他私下一面

陳傑憲陷負評風暴！好友曝他私下一面

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

最新「黑潮海盜村」在新北林口

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」

新葡苑2分店推港點吃到飽

日月潭力麗溫德姆周年打造泰國慶典

新北灣潭古道藏「繡球花海」

北市城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

台北68年「華亭豬腳麵」宣布熄燈

熱門行程

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

北宜免門票繡球花秘境正美！

拿不要的花傘換「露天風呂券」

星宇航空沖繩航線增為每週10班

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！

阿里山鐵道難申請世界遺產　文化部遺憾：沒考生資格

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366