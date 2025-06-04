城中市場40年「周記手工家常麵」宣布熄燈　只營業到6/14

▲周記手工家常麵6月14日熄燈。（圖／部落客紫色微笑提供）

記者黃士原／台北報導

位於台北市中正區城中市場的「周記手工家常麵」開業已有40多年，不僅是許多老饕的口袋名單，還曾被英文亞洲週刊封為台灣美食之最。不過店家日前公告，將於6月14日結束營業。

周記手工家常麵位於台北市中正區的「城中市場」，以手擀刀切麵、現點現煮著名，麵條吃起來Q彈有嚼勁，菜單上有牛肉麵、雙醬麵、酸辣麵、榨菜肉絲麵等10多款麵，價格65元起至140元，也有10多種湯品可選，最低是20元的味噌湯。

▲周記手工家常麵以手擀刀切麵、現點現煮著名。（圖／部落客紫色微笑提供）

周記手工家常麵除了登上國內各大媒體，還曾被英文亞洲週刊封為台灣美食之最，在Google評論平均獲得4.2顆星。不過，店家近日在店裡掛出布條公告，將於6月14日結束營業，感謝各位的支持與愛護。歇業消息傳出，也讓不少老客人不捨，在Google上留言「謝謝老闆多年的照顧，熟悉的味道會一直留在腦海裡」、「吃了好久了」。

▲唐吉訶德旗下的「若櫻壽司」全面退出台灣市場。（圖／品牌提供）

另外，日系雜貨唐吉訶德旗下壽司品牌「若櫻壽司」繼5月中西門店宣布歇業後，日前被臉書專頁「開新點」發現，高雄與台中店已於5月31日結束營業，等於全面退出台灣市場。