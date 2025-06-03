烏來「蘇卡利漫活」溫泉別墅7/1開幕！1泊3食2萬起　實景照曝光

▲Villa Resort「蘇卡利‧漫活」即日起開放7月1日後的客房預訂。（圖／雲品國際提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北烏來Villa Resort「蘇卡利‧漫活」終於要開了！雲品國際表示，即日起開放7月1日後的客房預訂，雙人入住一晚，並附下午茶、晚餐與翌日早餐，每晚18088元＋15.5%起，享受身心靈回歸自然的極致假期。

▲客房設計上，運用當地自然生態，比如石材、木材、竹子等為設計靈感，打造一處自然探索的隱世秘境。



「雲品Collection」旗下首間旅宿類委託經營的奢華Villa Resort 「蘇卡利‧漫活」（Sokali‧Maho），在經過兩年的籌備後，將在7月1日正式開幕，提供雙人入住、一泊三食的全包式奢華體驗。

▲▼蘇卡利漫活以「隱世奢旅」為概念，僅規劃5間客房與套房。



「蘇卡利‧漫活」以「隱世奢旅」為概念，僅提供「不朽」、「山盟」、「織」、「茶」、「岩」5間客房與套房，在客房設計上，運用當地自然生態，比如石材、木材、竹子等為設計靈感，打造一處自然探索的隱世秘境，並融入原民文化底蘊的地緣名稱與現代美學，訴說一段土地與自然交融的故事。

房內設備部分，5間客房中皆設有mini bar飲料能免費無限享用、Marshall馬歇爾藍芽音箱、Dyson吹風機。沐浴備品品牌皆為時尚老佛爺Karl Lagerfeld所創的卡爾拉格斐（KARL LAGERFELD）品牌，為保留純粹自然體驗，客房內不設電視，讓旅客遠離塵囂，靜下心來聆聽山林溪谷的自然樂音。

▲▼蘇卡利漫活別墅別於傳統旅宿，將更能貼近山林溪谷，感受徜徉自然的靜謐。



蘇卡利‧漫活位於烏來南勢溪與加九寮溪交會處的紅河谷，依山傍水，坐擁壯闊山谷與清澈溪谷景致，在開幕後，為台灣增添高檔且奢華的旅宿新體驗。

同時，雲品國際宣布推出全新精品旅宿平台「雲品Collection」，可預訂旗下多個特色旅宿據點，包括已開幕的台東寶桑町屋、將開幕的烏來蘇卡利漫活，與籌備中的埔里興悅溫泉Villa Resort、嘉義光禹野奢Villa Resort，以及台中味丹溫泉 Villa Resort等地。其中，嘉義光禹野奢 Villa Resort結合主題式樂園概念，為全齡旅客提供沉浸式體驗。

▲蘇卡利漫活位於烏來紅河谷，南勢溪與加九寮溪匯聚處。（圖／雲品國際提供）

另外，原訂去年底開幕的「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort），因業主興富發和凱悅集團理念不合而遭換牌，轟動業界。而現在已確認由IHG®洲際酒店集團承接，命名為「新北北海溫泉洲際酒店InterContinental New Taipei Hot Spring」，預計今年第三季開幕，目前正如火如荼裝潢中。

▲▼「新北北海溫泉洲際酒店」預計今年開幕。（圖／業者提供）

