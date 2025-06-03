「林聰明沙鍋魚頭」台北二店插旗101　預計7月初開幕

▲沙鍋鮭魚頭套餐。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」3月在南港三井LaLaport開出台北首店後，第二家店地點也曝光了，就在台北101購物中心美食街，預計7月初開幕。

林聰明沙鍋魚頭自1953年創立於嘉義，是遊客必訪餐廳，近年開始跨區展店，2022年進駐「MITSUI OUTLET PARK 台南」，2023年插旗桃園機場第二航廈「街口食趣」主題候機室，今年3月前進「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」B1開設全新概念店中店、同時也是台北首店。

▲沙鍋菜麻辣鴨血豆腐煲。（圖／記者黃士原攝）

進駐南港LaLaport的林聰明沙鍋魚頭，完整重現嘉義總店的經典風味，菜單提供7款套餐，分別是沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃、經典沙鍋菜、沙鍋烏龍麵、沙鍋冬粉、沙鍋菜麻辣鴨血豆腐煲，價格259元至399元，其中前3款套餐為南港LaLaport限定。

在南港LaLaport店開幕2個月後，林聰明沙鍋魚頭目前正在籌備台北第二家店，地點就在台北101購物中心美食街，預計7月初開幕。

▲長浜魚屋「黑鮪魚丼」。（圖／記者黃士原攝）

另外，初魚餐飲集團旗下丼飯品牌「長浜魚屋」，繼信義遠百A13店、新光三越南西店後，即將開出第3家分店，地點就位於新北中和環球購物中心3樓美食街，預計6月15日開幕。

初魚餐飲集團去年5月推出的長浜魚屋，主打日本九州直送黑鮪魚，初魚集團挑選介於120至200公斤、油脂分布完美的黑鮪魚，每周空運來台，並且以品牌專有技術進行熟成，讓魚肉變得更鮮甜滑口。

▲綜合生魚片盤。（圖／記者黃士原攝）

長浜魚屋採單點形式，除了主打的黑鮪魚丼之外，還有散壽司、綜合生魚片盤，以及隱藏版豪華海鮮丼。398元的黑鮪魚丼包含大腹、中腹、赤身等部位，以及一球鮪魚泥與鮪魚丁，搭配凍凝蛋、紫蘇葉、醃蘿蔔，以及份量十足的醋飯。