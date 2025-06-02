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可從早上11點吃到下午5點　橫濱牛排午餐不限時延長至6月底

▲橫濱牛排午間套餐。（圖／取自橫濱牛排官網）

▲橫濱牛排平日午餐不限時活動延長到6月底。（圖／取自橫濱牛排官網）

記者黃士原／台北報導

歡慶6月再展2家新分店，橫濱牛排平日午餐不限時活動延長到6月底，指定5家分店可從早上11點一路吃到下午5點，越早入場越划算。

橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

▲橫濱牛排平日午餐不限時僅限5家指定門市。（圖／取自橫濱牛排官網）

歡慶岡山樂購廣場店、桃園統領廣場店陸續在6月13日、6月20日開幕，原本5月29日結束的平日午餐不限時活動，官方日前再宣布延長到6月30日，可從早上11點一路吃到下午5點，越早入場越划算，但僅限台南三井店、宜蘭新月廣場店、新竹大魯閣店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店5家門市。

▲蒸籠推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪都可以無限取用。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼遠百信義A13店後，新葡苑板橋店與復興店也推出「蒸籠推車下午茶」，分別自今日、6月16日限時登場，25道經典港點無限供應，每人777元，活動開始前3天再加碼「4人同行1人免費」。

新葡苑的「蒸籠推車下午茶」可享25道經典港點無限供應，包括推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。

關鍵字： 美食雲 橫濱牛排 午餐不限時

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