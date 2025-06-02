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初魚「長浜魚屋」插旗中和環球　黑鮪魚丼飯400元有找

▲長浜魚屋。（圖／記者黃士原攝）

▲長浜魚屋「黑鮪魚丼」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

初魚餐飲集團旗下丼飯品牌「長浜魚屋」，繼信義遠百A13店、新光三越南西店後，即將開出第3家分店，地點就位於新北中和環球購物中心3樓美食街，預計6月15日開幕。

初魚餐飲集團去年5月推出的長浜魚屋，主打日本九州直送黑鮪魚，初魚集團挑選介於120至200公斤、油脂分布完美的黑鮪魚，每周空運來台，並且以品牌專有技術進行熟成，讓魚肉變得更鮮甜滑口。

▲綜合生魚片盤。（圖／記者黃士原攝）

長浜魚屋採單點形式，除了主打的黑鮪魚丼之外，還有散壽司、綜合生魚片盤，以及隱藏版豪華海鮮丼。398元的黑鮪魚丼包含大腹、中腹、赤身等部位，以及一球鮪魚泥與鮪魚丁，搭配凍凝蛋、紫蘇葉、醃蘿蔔，以及份量十足的醋飯。

▲鮭魚親子丼。（圖／記者黃士原攝）

綜合生魚片盤（498元）是為喜愛海鮮的消費者所設計，包含黑鮪魚、鮭魚、真鯛、甜蝦等7種海鮮；隱藏版豪華海鮮丼（698元）食材則是依每天進貨食材而有所不同，千元不到可以吃到約10種的各式海鮮。另外，這裡也有台灣人最愛的鮭魚親子丼（398元），肥美的鮭魚片與大量的鮭魚卵鋪在醋飯上面。

「長浜魚屋」目前已有信義遠百A13店、新光三越南西店，第3家分店正在籌備中，地點就位於新北中和環球購物中心3樓美食街，預計6月15日開幕。

▲六扇門北市第2家分店試營運。（圖／記者黃士原攝）

另外，人氣連鎖鍋物「六扇門」繼去年底開出台北市首店後，日前宣布第2家店落腳北投區，目前正在試營運，預計6月中旬正式開幕。

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

關鍵字： 美食雲.初魚集團 長浜魚屋

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