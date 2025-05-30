全台手搖飲端午優惠一次看　搶喝大苑子7元水果茶、麻古買1送1

▲手搖飲端午節優惠懶人包。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

端午連假登場，全台手搖飲也紛紛祭出最新限定優惠，包括大苑子水果茶狂殺7元，還有麻古茶坊、先喝道皆可享指定飲品買1送1，小確幸一次看。

▲麻古茶坊金萱雙Q限時買1送1。（圖／麻古茶坊提供）

●先喝道

先喝道今（30）日祭出限時1天「愛蜜荔系列買1送1」優惠，優惠品項包括「愛蜜荔錫蘭」、「愛蜜荔茶王」，限同品項，每人每次限購2組，各門市數量有限、售完為止。

●CoCo

CoCo即日起至6月1日於全門市、都可訂線上平台祭出「大杯純茶2杯39元」優惠，優惠品項包括紅茶、綠茶、青茶，開放任選2杯特價39元，且不限購買杯數。

●麻古茶坊

麻古茶坊即日起至6月3日祭出「金萱雙Q買1送1」優惠，每人限購5組，等於買5送5，且開放加價升級瓶裝，提醒若門市物料不足，將依現有物料調整更換提供，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

●迷客夏

迷客夏即日起至6月3日於全門市祭出「39元單茶拿鐵」優惠，只要購買任2杯飲品可用39元加購中杯單茶拿鐵1杯，+10元可升級大杯，單茶拿鐵茶底有大正、伯爵、綠茶、青茶、烏龍茶、麥茶任選，優惠可累計。

●春陽茶事

春陽茶事全門市即日起祭出「免費加料」活動，只要購買「春蘋蜜紅」即可免費加「脆玉晶球」1份。

●御私藏

御私藏即日起至6月13日祭出「保冷袋免費送」優惠，期間凡來店購買任一杯雲朵奶蓋系列就送一杯裝彩繪保冷袋。

●大苑子

大苑子將於5月31日祭出限時1天「7元水果茶」超殺優惠，限於全台40門市開跑，當日上午11時30分發放號碼牌，12時準時開賣，每間門市限量50杯，每人限購1杯。

▲大苑子「7元水果茶」端午節於全台40門市限定搶。（圖／大苑子提供）