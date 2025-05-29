六扇門北市第2家分店試營運　離捷運明德站步行3分鐘

▲六扇門北市第2家分店試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

人氣連鎖鍋物「六扇門」繼去年底開出台北市首店後，日前宣布第2家店落腳北投區，目前正在試營運，預計6月中旬正式開幕。

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

▲自助吧的飲品可以喝到飽。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

六扇門在全台分店超過90家，台北市第1家分店「中山農安店」在去年底開幕，經過近半年後，第2家分店落腳北投區，距離捷運明德站步行僅需3分鐘，目前正在試營運，預計6月中旬正式開幕。

▲共咖啡台灣第二家店「光復南店」5/24開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，已經在加拿大、馬來西亞、南韓發展的越南咖啡品牌「共咖啡」，2018年時進軍韓國，迅速擄獲當地年輕人的心，台灣為第4個海外據點，第一家門市（台北總店）落腳台北車站附近的開封街上，去年8月1日開幕。經過半年後，品牌在台北市光復南路開出第二家店「光復南店」。

▲共咖啡光復南店空間設計以越南戰後復甦的家庭生活景象為主。（圖／記者黃士原攝）

共咖啡光復南店雖然也是延續品牌一貫的懷舊風格及墨綠色基調，但不同於台灣首店的越南軍營氛圍，空間設計靈感源自越南戰後復甦的家庭生活景象，透過大圓桌、煤油燈、手工拼接家具、鮮豔大花布等元素，呈現當時的社會氛圍與居家習慣，而舊式家用品改造而成的燈飾與裝置，則是展現「舊物再生」的美學與精神。