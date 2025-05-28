旭集微風店今開幕「午晚餐訂位8成滿」　下午餐還有5成可預約

▲旭集微風店今開幕，1個月內的午晚餐訂位8成滿。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團旗下「旭集」第6家分店「微風店」今日正式開幕，餐檯除了提供200多料理外，這次還推出5款限定料理，包含和牛起士漢堡排、九鮨海景丼、初戀香草蘇打涼菓、榛濃可可千層蛋糕及桃縷氣泡特調。目前1個月內的午晚餐訂位8成滿，下午餐也有5成。

▲「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食。

▲海膽干貝漢堡。

饗賓餐旅表示，旭集微風店籌備近2年，占地346坪，提供286個座位，以「國際精品櫥窗」為設計靈感，餐廳延續一區一名店概念，共有9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」嚴選台灣各地現流鮮魚、澎湖直送海味及日本空運來台的漁獲，提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，像是松葉蟹腳、鮭魚生魚片、海膽干貝漢堡。

▲照燒豬肋排。

▲烤香魚。

▲「和揚區」吃得到各種日式炸物。

▲海老春雨揚。

▲龍蝦湯泡飯。

採用高溫250度C的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味，供應香煎草蝦、牛小排、干貝、現切牛排與照燒豬肋排。「醞炙區」則有各式美味燒烤，以炭火直烤頂級肉品，包括美味香魚、雞翅等。「和揚區」吃得到各種日式炸物，包括高人氣的炸蝦天婦羅、和牛可樂餅、海老春雨揚等。「汁煮區」有多款湯品，必吃龍蝦湯泡飯、帝王蟹味噌湯。

其他還有傳統風味濃厚的「旬炊區」、大人、小孩都愛的「澄甘區」、提供各式日式調飲的「麗酌」。

▲和牛起士漢堡排。

▲九鮨海景丼。

餐檯除了提供200多料理外，這次微風店還推出5款限定料理，包含和牛起士漢堡排、九鮨海景丼、初戀香草蘇打涼菓、榛濃可可千層蛋糕（下午餐限定）及桃縷氣泡特調，其中和牛起士漢堡排呈現和風洋食風味，和牛肉排加入麵包粉，能吸附肉汁，兩面煎熟後鋪上切達起士，再以中濃醬與剝皮辣椒醬製成主廚秘醬，鹹甜中又帶點酸。

「九鮨海景丼」匯聚9種頂級海味，包含帝王蟹肉、海膽、甜蝦、鮭魚卵、干貝等，層層堆疊再淋上金桔醋，襯托食材甘甜鮮美，海鮮控必吃。「榛濃可可千層蛋糕」是微風店下午餐限定，由甜點主廚手工現做。

旭集微風店5月20日就開放1個月內訂位，目前午晚餐訂位已有8成滿，下午餐約5成，想吃的民眾趕快線上預約。

▲台北喜來登大飯店「十二廚」海鮮季無限供應松葉蟹腳。（圖／台北喜來登大飯店提供）

另外，十二廚每年夏天最受好評的海鮮季5月29日回歸，餐檯供應超過30道海味，匯集了肥美松葉蟹腳、智利雪蟹腳、爆卵麵包蟹、鮮甜旭蟹等，讓螃蟹控們一次吃到飽。其他還有「新加坡辣炒蟹」、「蒜蓉粉絲冰卷」、「澎湖酸菜龍虎斑」，以及熱騰騰的「鮑魚小卷海鮮泡飯」等。

歡慶十二廚海饗海鮮季開跑，即日起至6月26日的周一至周四午餐、下午茶時段，線上預訂即享4人同行1人免費，最多可享12人同行3人免費。