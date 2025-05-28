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萬波芒果季5／30開跑　「椰芒紫米爽」睽違4年升級再回歸

▲▼萬波芒果季開跑網羅2款飲品「椰芒紫米爽」與、芒果冰沙」。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波芒果季開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天就是吃芒果的季節，手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」終於迎來芒果季，推出2款限定飲品包括超消暑「芒果冰沙」，以及睽違4年升級再回歸的「椰芒紫米爽」，5月30日起於全門市上市。

▲▼萬波芒果季開跑網羅2款飲品「椰芒紫米爽」與、芒果冰沙」。（圖／記者蕭筠攝）

▲「椰芒紫米爽」一次就能吃到4種料。

萬波芒果季登場，首推睽違4年升級回歸的「椰芒紫米爽」，靈感來自泰國經典甜品糯米芒果，整杯層層堆疊軟Q紫米、香濃椰奶、新鮮芒果冰沙，再加入Q彈小珍珠增添咀嚼口感，打造甜中帶香、濃而不膩的滋味。

另一款「芒果冰沙」則選用愛文芒果打成綿密冰沙，每一口都能喝到濃郁芒果香，以上2款飲品售價皆為中杯80元、大杯90元，5月30日起於全門市開賣。

為慶祝芒果季開跑，5月30日至6月8日期間凡於你訂線上平台購買任一芒果系列飲品，即送10元折價券1張，限下次消費使用，單筆滿百可折抵1張，折價券使用期限至6月15日。

▲▼春陽茶事推出全新「春蘋蜜紅」。（圖／春陽茶事提供）

▲春陽茶事推出全新「春蘋蜜紅」。（圖／春陽茶事提供）

春陽茶事全門市即日起則推出全新「春蘋蜜紅」，使用當季盛產蘋果果粒為基底，搭配斯里蘭卡紅茶，打造茶香交織果香的清爽滋味，並祭出免費加料活動，只要購買「春蘋蜜紅」即可免費加「脆玉晶球」1份，各門市售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 萬波島嶼紅茶 春陽茶事 芒果季

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