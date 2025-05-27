金門「銅牆山營區」修復啟用！退役老兵一同見證歷史風華

▲金管處今日舉行「銅牆山營區」啟用典禮 。（圖／記者林名楊翻攝）

記者林名揚、潘鳳威 ／金門報導

內政部國家公園署金門國家公園管理處，於今(27)日舉行「銅牆山營區」正式啟用典禮。這個位於古崗地區的新亮點，為金管處開放的第47處據點，不僅呈現了金門戰役史的嶄新面貌，更象徵金管處對保存和傳承戰役史蹟的決心。

「銅牆山營區」（W057據點），以花崗岩築成碉堡，設有營舍、彈藥庫與雙層坑道。牆面上依稀可見「誠實」二字，以及「民國四十九年」、「陸軍五八師一七四團一營一連一排全體官兵建」等落款，見證歷史。該據點曾是金防部示範防衛據點，部署火力包括六〇迫砲、五〇機槍、五七戰防砲及一〇五榴砲。隨時代變遷，營區多次改建，形成複雜地下坑道，體現「潛伏戰力於地下」防禦策略。此次修復工程，金管處特別結合，曾在此服役的退役士兵王建元先生提供的珍貴史料，包括當年照片及口述歷史，讓此「南海雄關」風華再現。。

今日典禮邀請曾任陸軍金門防衛指揮部人事行政處上校處長、亦是資深軍事志工的范姜輝擔任導覽解說。范姜志工對軍事歷史、武器操作及據點防守策略瞭若指掌，曾任陸軍步兵第一五八師連長，正是建構銅牆山營區的「誠實部隊」之一。他的專業講解，為來賓深入解析了據點的防守邏輯與武器應用，使大家對此營區有了更立體的理解。

此外，古崗社區發展協會今日也特別邀請曾在翟山連服役的林棋楊連長、王培良連長、陳國榮班長、林柏瀚班長及王建元上等兵「重返故地」。王建元分享了他在1980至1982年駐守銅牆山營區的故事，當時經常以六〇迫砲和五〇機槍驅離越界漁船，甚至因支援多處據點和哨站，用掉了200張電話卡。這段軍旅歲月雖艱苦，卻也留下了與戰友間同甘共苦、難以忘懷的情誼。重回營區，往昔點滴湧上心頭，感觸良多。

為推廣古崗地區的戰役與人文史蹟，金管處同步推出「《獺踏古崗》金門國家公園古崗區史蹟探索」實境解謎遊戲。活動以「古崗樓」、「古崗聚落」、「翟山坑道」、「銅牆山營區」及「梁山觀止步道」為舞台，將這些重要景點以趣味互動的形式呈現，民眾可在解謎中深入了解歷史文化。完成遊戲並集齊道具後，還可至合作商店享有專屬折扣，誠摯邀請大家一同參與這場知性與娛樂兼具的探索之旅。