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一蘭拉麵台北本店6/12重新開幕　衛生考量「移除飲用水龍頭」

▲一蘭拉麵台灣台北本店6/12重新開幕。（圖／一蘭提供）

▲一蘭拉麵台灣台北本店6月12日重新開幕，提供飲水機讓消費者自行取用。（圖／一蘭提供）

記者黃士原／台北報導

一蘭拉麵台灣台北本店3月進行改裝，在休息3個月後，今日宣布將於6月12日上午10點重新開幕，新店舖除了縮減座位外，原本每個座位飲用水龍頭被移除，改成飲水機讓消費者自行取用，對此，官方回應，主要是避免被惡意使用，減少衛生疑慮。

▲一蘭拉麵台灣台北本店6/12重新開幕。（圖／一蘭提供）

▲一蘭拉麵台北本店全新用餐區。（圖／一蘭拉麵提供）

為提供顧客更加舒適的用餐環境，同時迎來8周年，一蘭拉麵台灣台北本店3月3日起暫停營業進行店舖改裝，經過近3個月後，官方今日宣布6月12日上午10點重新開幕。

改裝細節上，一蘭表示，為了讓員工也能有更安心、安全的工作環境，將座位從原有的60席縮減為54席，而原設定在每個座位的飲用水龍頭被移除，修改成飲水機供顧客自助取用。台北本店也將與台中店相同，將採用先結帳後用餐的流程，顧客用餐不用再花時間等候結帳。

▲一蘭拉麵台灣台北本店6/12重新開幕。（圖／一蘭提供）

▲台北本店也將採用先結帳後用餐的流程。（圖／一蘭提供）

不過原本每個座位上飲用水龍頭修改成飲水機，鐵粉在臉書上留言說「什麼？喝水要跑來跑去了！」、「現在喝水還要站起來排隊裝水喔」。對此，一蘭官方表示，由於近年台灣及日本餐廳都發生過座位上的飲水設備遭到惡意使用，這次飲水設備的更改，是為了盡可能減少衛生疑慮，也配合台灣的飲食習慣，讓顧客使用起來更方便與安心。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

另外，有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」今年規劃全台展店10多家，目前已經開出高雄夢時代店、統一時代店，品牌日前再宣布進駐台中勤美誠品，6月30日前單筆消費滿500元，即可獲得實體刮刮卡1張，有機會抽中東京來回雙人機票。

高雄夢時代店、統一時代店都有各自的限定口味，台中勤美誠品店也不例外，社長坂本幸彥設計了「松露魚介冠軍沾麵」，在招牌的魚介冠軍沾麵基礎上，加進松露與特製菌菇醬。

關鍵字： 美食雲 一蘭拉麵

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