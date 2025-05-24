迪士尼沙雕今登場！童「著周邊元素」免費入場　碧潭首創水火共舞

▲2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」24日登場。（圖／翻攝自Facebook／福容大飯店 福隆）



記者彭懷玉／綜合報導

新北兩大旅遊盛事今（24日）同步開跑！「2025福隆國際沙雕藝術季」再次與迪士尼聯名，由15位沙雕師合力打造44座沙雕，其中有40座迪士尼主題作品，12歲以下孩童凡穿搭主題相關元素，開幕日全天可享免費入場；「2025碧潭水舞」首次以「水火同源」為主題，搭配火焰特效與高空水柱，還能看300秒煙火、逛市集、玩互動式體驗裝置。

▲碰上日前大雨毀壞，「迪士尼仲夏歡樂祭」沙雕仍在如火如荼補強中，力求呈現最美狀態。（圖／福容大飯店福隆提供）



2025福隆國際沙雕藝術季

2025福隆國際沙雕藝術季今盛大開幕，不過主辦單位透露，日前因大雨來襲，使得沙雕毀壞，沙雕師須趕緊補救重建，以呈現最美的樣貌給旅客。對此，原訂今（24日）中午前，12歲以下孩童凡穿搭活動主題的周邊元素即可免費入場之優惠，延長至全天皆適用，有孩童的家長們可別錯過。

▲《迪士尼公主與夥伴們》有9位公主及她們的寵物，要融合在一座沙雕中十分有挑戰性，在製作上花了快15天才完成。（圖／福容大飯店福隆提供）



除了米奇、米妮、唐老鴨、《魔髮奇緣》樂佩、《冰雪奇緣》艾莎、《獅子王》辛巴、《星際寶貝》史迪奇等人氣角色入列，今年還結合《小美人魚》烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉等反派角色。而適逢《玩具總動員》30周年紀念，主雕以《玩具總動員3》的經典海報為主，打造出8公尺高的作品，超過80位的迪士尼人物與民眾相見歡。緊接著，同步有2025福隆生活節、7月開跑的Skyline Film星空電影院，以及貢寮國際海洋音樂祭等，陪大家渡過熱力四射的夏天。

▲「2025碧潭水舞」5月24日至7月6日登場，有水火共舞秀，現場也設置「轉動騎激」裝置供民眾體驗。（圖／翻攝自Facebook／新北旅客）



2025碧潭水舞季

「2025碧潭水舞季」首次以「水火同源」為主題，結合火焰特效及高空水柱，每晚18:30至21:00每半小時演出一場，讓碧潭水域成為全台夏夜最閃亮的焦點。另外，加碼三場煙火秀分別於6月4日、6月18日和7月5日舉行，均在晚間20:00施放300秒至20:05為止，喜歡看花火的民眾建議提前卡位。

▲碧潭西岸也有便利車特色市集。（圖／翻攝自Facebook／來新北逛菜市）



特別的是，碧潭風景區設置「轉動騎激」互動裝置，可以透過踩踏節奏，激發出高達6公尺的水柱，每人限時3分鐘。另外還有火舞表演、彩色星空光環境、在地主題導覽等，還能逛餐車，在市集中覓食，感受不同魅力的碧潭。