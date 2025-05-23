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黃仁勳美食地圖再增4家　最喜愛麵包出自文華東方前主廚

▲「文華餅房」製作的杏仁可頌，原創者就是康豐柚，現在主廚於附近巷弄開立KANG Artisan Bakery。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今日離台，這次訪台除了再次前往鄒記食舖、花娘小館、富霸王豬腳、牛耳精緻麵館用餐外，還首次造訪十二月粥品、8號極品海鮮及台南海鮮會館，而髮廊設計師Ray送他的可頌，則是出自文華東方前主廚所開設的「KANG Artisan Bakery」，讓AI教父的美食地圖再增4家。

▲十二月主打砂鍋粥。（圖／取自十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜粉絲團）

十二月粥品

餐廳發跡自台中，目前全台共有11家分店，主打菜色是砂鍋粥，遵循潮汕砂鍋粥傳統做法，選用以耐火泥燒製而成的土砂鍋、台東關山皇帝米，現點後再以生米熬煮成粥，菜單品項多達10多款，大致可分成養生、海鮮和肉品3種，從簡易排骨粥到頂級鮮味粥都有。

這次黃仁勳前往大安店用餐，除了點用松露蕈菇粥、蟹腿粥、排骨粥，還吃了川味口水雞、香酥芋金鴨、熱帶水果蝦球、川味麻辣水煮牛、清蒸蔥油鮮魚、老皮嫩肉。

十二月粥品大安店
地址：台北市大安區大安路一段19巷10號
電話：02-2776-1393

▲8號極品海鮮餐廳菜色強調新鮮原味。（圖／取自8號極品海鮮餐廳臉書）

8號極品海鮮餐廳

黃仁勳5月20日晚間受到林百里邀請，前往「8號極品海鮮」用餐，現場還有台積電創辦人張忠謀夫婦、富邦金董事長蔡明興、廣達副董梁次震等科技大佬。業者原本從事海鮮批發，但觀察到企業家與追鮮族所需要的獨特與隱祕，2005年創立「8號極品海鮮餐廳」，菜色強調新鮮原味、法式烹調手法，招牌菜是香酥脆皮、香酥鮮蝦卷。

8號極品海鮮餐廳
地址：台北市中山區一江街8號
電話：02-2523-5588

▲「台南海鮮會館」在地經營32年，在士林區頗負盛名。（圖／翻攝自餐廳官網）

台南海鮮會館

台南海鮮會館是黃仁勳21日晚上包下30桌犒賞員工的餐廳，位於基河路上，經營超過32年，是士林區居民的在地記憶之一。餐廳老闆郭豐春表示，輝達特別指定要白斬雞、鯧魚米粉、古早味滷肉，還說有不少外國賓客遠道而來，所以希望鯧魚盡量少一點刺。為此，餐廳精心處理食材，還準備了拿手的炒蝦球、糖醋魚、辣子雞、起司烤山筍。

台南海鮮會館
地址：台北市士林區基河路130號b1
電話：02-2888-3799

▲前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚開設「KANG Artisan Bakery」烘焙坊，去年12月初開幕。（圖／記者黃士原攝）

KANG Artisan Bakery

NVIDIA創辦人黃仁勳訪台第一站先去剪頭髮，走出髮廊被發現手中拿著紙盒，是髮廊設計師Ray送給他的可頌，此可頌來頭不小，出自前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚去年底開設的麵包店「KANG Artisan Bakery」。

黃仁勳多年來都選擇下榻台北文華東方酒店，酒店內「文華餅房」製作的杏仁可頌，原創者就是康豐柚，杏仁可頌是黃仁勳的心頭好，因此飯店在他入住前都會特別準備，甚至黃仁勳和幕僚在文華開會時，也會分送給大家一人一個，當時的烘焙主廚就是康豐柚。

去年12月康豐柚創業開設「KANG Artisan Bakery」，店面位於松山區敦化北路巷弄內，主要供應可頌、丹麥捲、司康、湯種吐司等品項，其中光是可頌和丹麥捲的口味，就有原味奶油、香脆杏仁、開心巧克、古法可鬆、金沙芋泥等多種選擇；另有酥香鬆軟的司康、質樸美味的鹽花奶油捲、柔軟細緻的湯種吐司，以及甜香酥脆的空氣千層等。

KANG Artisan Bakery
地址：台北市松山區敦化北路120巷19號
電話：02-2717-1519

關鍵字： 美食雲 黃仁勳美食地圖

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