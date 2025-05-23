Lady M聯名CHOYA推「蜂蜜梅酒千層」　吃得到手工梅酒凍

▲Lady M攜手知名日本梅酒品牌「CHOYA」推出全新聯名「蜂蜜梅酒千層」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

紐約甜點品牌「Lady M」攜手知名日本梅酒品牌「CHOYA」推出全新聯名「蜂蜜梅酒千層」，精選3款梅酒特調而成，還夾入手工梅酒凍增添口感，香氣滿滿，6月1日正式開賣，5月25日起搶先於官網開放預購。

▲蜂蜜梅酒千層堆疊層層梅酒+鮮奶油製成的卡士達內餡。

▲「蜂蜜梅酒千層」吃得到手工梅酒凍。

Lady M聯手CHOYA推出「蜂蜜梅酒千層」，以「自然地想蜂蜜梅酒」為主調，把梅酒結合鮮奶油製成卡士達內餡，層層塗抹在薄餅當中，夾層還加入手工特製梅酒凍，頂層則搭配梅酒鏡面，口感清爽不甜膩，切片售價290元，9吋售價2900元，5月25日起至7月24日於官網搶先開放預購，6月1日於全門市及高雄義享快閃店正式開賣。

聯名期間加碼推出內用、外帶限定套餐，外帶套餐內含蜂蜜梅酒千層蛋糕乙片+280元內的蛋糕任選1片+CHOYA宇治茶梅酒1瓶，售價720元；內用套餐則在外帶套餐組合中再加160元內的飲品任選1杯，售價880元，詳細販售品項依各門市為主。

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▲beard papa's 5月推出新限定口味「玫瑰覆盆子泡芙」 。（圖／beard papa's提供，下同）

甜點控也別放過beard papa's 5月限定全新「玫瑰覆盆子泡芙」，精選台灣玫瑰花瓣醬、覆盆子果餡拌入經典卡士達，製成粉嫩色「玫瑰覆盆子卡士達內餡」，再塞進鬆脆泡芙當中，每一口都能吃到濃濃玫瑰香搭配酸甜覆盆子碎粒口感，每顆售價80元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。

▲本月還吃得到第5度回歸的統一布丁泡芙。

本月還有第5度回歸的超人氣「統一布丁泡芙」，把經典統一布丁搭配經典卡士達醬製成綿密布丁內餡，香甜口感讓人忍不住一口接一口，每顆售價80元起。

▲5月還有全新派皮「QQ麻糬派」。

加碼再吃全新限定派皮「QQ麻糬派」，把飽滿紮實的QQ麻糬包入特製千層派皮中，烘烤之後的派皮層層蓬鬆堆疊，結合QQ麻糬打造外酥脆、內Q彈的口感，可搭配選擇「玫瑰覆盆子」或「布丁」口味內餡，每顆售價90元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店、雙連概念店、大潤發內湖店無販售。