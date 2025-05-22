竹子湖繡球花季明開跑！遊花海迷宮、近3米高花牆　端午連假最美

▲迎春匍花園、花與樹繡球花園目前花況已達6成，還有竹子湖繡球花季各農園推出的限定餐飲。（影／記者彭懷玉攝）



▲竹子湖繡球花季明（23日）正式開跑，目前花開已達6左右。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

竹子湖繡球花季將在明（23日）正式開跑，目前花開已達6左右，預計端午連假迎最美花期。其中，迎春匍花園佔地約1815坪，入口處水藍色花海迎賓，後段以豔紅繡球為主，無障礙步道讓輪椅族、長者都能輕鬆攻略；花與樹繡球花園種植超過10種繡球花，今年攜手品牌，推出獨家漢服體驗。

▲一進到迎春匍花園就會被水藍色繡球擄獲雙眼，大片花海引領旅客緩步向前。（圖／記者彭懷玉攝）



迎春匍花園

門口雖不起眼，但一進到迎春匍花園就會被水藍色繡球擄獲雙眼，大片花海引領旅客緩步向前，一路往上探秘會發現另一邊是桃紅色的花海，交織出初夏的活力。園區今年以「蝶舞飛魚的夏日夢」為主題，以蝴蝶馬車、竹編飛魚、貓咪、鳥籠等裝置，營造出童話風格，後方還有大屯山為背景，美得令人心醉神迷。

▲▼往上探秘會發現另一邊是桃紅色的花海，相互交織出初夏的活力。（圖／記者彭懷玉攝）

迎春匍花園5年來持續深耕園藝景觀，占地約6000平方公尺（1815坪），貼心的是，花園規劃無障礙空間步道，讓行動不便者、長者都能輕鬆漫遊花海間，沿途探秘發掘不同驚喜。

▲迎春匍花園桃紅色的繡球花況約3-4成。（圖／記者彭懷玉攝）

花與樹繡球花園

比人還高的花海這裡就有！約4000平方公尺（1210坪）占地中，藍紫色系繡球花接近滿開，比臉還大的花朵沿步道綻放，勾勒出一條條繡球花隧道。農場主人陳永如表示，園區栽種超過10個品種的繡球花，以「洋繡球」、「無盡夏」表現最出色，花牆最高達2.8公尺，在陽光照耀下更顯得迷人。

▲藍紫色系繡球花接近滿開，比臉還大的花朵沿步道綻放，勾勒出一條條繡球花隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

業者今年攜手知名古風品牌「玉人閣古風工作室」，推出獨家漢服體驗，從20-30種漢服中挑選出適合自己的造型，再搭配妝髮，一人1200元起，穿著古裝在仿古烏篷船造景前，或是在繡球花牆前取景，都像穿越到唐朝，宛如變身古裝劇女主角，拍出充滿意境的作品。

▲▼穿著古裝在仿古烏篷船造景前，或是在繡球花牆前取景，都像穿越到唐朝。（圖／記者彭懷玉攝）



比照海芋季，繡球花季同樣有生態農園小旅行，含入園費用、繡球花苔玉球DIY、餐點一人600元，10人成團，請洽北投區農會報名；若只想體驗苔玉球DIY，可至花谷海芋園，會由專人帶領體驗揉土、包裹到綁繩等步驟，一人399元含入園券，4人成團，將屬於自己的紀念品帶回家。

▲花與樹最初爆紅的造景。（圖／記者彭懷玉攝）



為迎接繡球花的綻放，5月31日至6月1日在海芋大道舉辦「巴島柑嬤店」市集，上午10點至下午4點，有在地農特產品、文創商品及限定小點心，以及苔球DIY與火龍果食農教育活動，花季期間，完成問券即可兌換限量雞蛋糕。

▲▼繡球花苔玉球DIY會在花谷海芋園體驗；目前繡球花開約6-7成，預計在端午連假滿開。（圖／記者彭懷玉攝）



想深入了解竹子湖的歷史文化及生態故事，花季期間，台北市農會推出假日生態人文導覽解說，5月24日至6月22日每逢周六、日及端午三天連假，上午10:30及下午14:00各一場，於竹子湖入口停車場集合，導覽時間約1小時，全程免費。