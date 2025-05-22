「UG台北西湖店」明天開幕連3天買1送1　加碼送保冷袋

▲UG台北西湖店明天開幕。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「UG」終於插旗台北西湖，5月23日正式開幕，並祭出限時3天「純茶買1送1」，加碼送品牌保冷袋等優惠，且加入會員還能再領一系列限定優惠。

UG台北西湖店將於明（23）日正式開幕，地點就在內湖路一段，且為歡慶新店開幕，至5月25日前可享「大杯三窨十五茉純茶買1送1」優惠，每人限購20杯；5月23日至6月5日期間再享單筆消費不限金額就送品牌保冷提袋1個，至5月29日期間雙杯保冷袋則升級成「告五人限定款」，送完為止。

另外，還有會員限定優惠，只要成為會員即可享有「熱銷純茶買1送1」、「單杯飲品折價券」等，每月10日以前入會加碼獲得當月生日禮；邀請好友成功入會則可獲得15元回饋金，揪愈多賺愈多。

UG台北西湖店

地點：台北市內湖區內湖路一段395號

電話：02-23687888

▲五桐號2大飲品買1送1只到明天。（圖／五桐號提供）

五桐號則在5月23日前祭出2大飲品買1送1，優惠品項包括「老鹽梅子」、「清香烏龍」，只要使用Uber Eats即享優惠，提醒部分門市不參與此活動，各品項依門市庫存為主、售完為止。

春陽茶事全門市至5月25日前也有「免費加料」活動，期間只要於門市購買大杯烏龍系列飲品，即可免費加「烏龍粉粿」1份，每日售完為止。