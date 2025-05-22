ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「UG台北西湖店」明天開幕連3天買1送1　加碼送保冷袋

▲▼UG台北西湖店。（圖／UG提供）

▲UG台北西湖店明天開幕。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「UG」終於插旗台北西湖，5月23日正式開幕，並祭出限時3天「純茶買1送1」，加碼送品牌保冷袋等優惠，且加入會員還能再領一系列限定優惠。

UG台北西湖店將於明（23）日正式開幕，地點就在內湖路一段，且為歡慶新店開幕，至5月25日前可享「大杯三窨十五茉純茶買1送1」優惠，每人限購20杯；5月23日至6月5日期間再享單筆消費不限金額就送品牌保冷提袋1個，至5月29日期間雙杯保冷袋則升級成「告五人限定款」，送完為止。

另外，還有會員限定優惠，只要成為會員即可享有「熱銷純茶買1送1」、「單杯飲品折價券」等，每月10日以前入會加碼獲得當月生日禮；邀請好友成功入會則可獲得15元回饋金，揪愈多賺愈多。

UG台北西湖店
地點：台北市內湖區內湖路一段395號
電話：02-23687888

▲▼五桐號（圖／五桐號提供）

▲五桐號2大飲品買1送1只到明天。（圖／五桐號提供）

五桐號則在5月23日前祭出2大飲品買1送1，優惠品項包括「老鹽梅子」、「清香烏龍」，只要使用Uber Eats即享優惠，提醒部分門市不參與此活動，各品項依門市庫存為主、售完為止。

春陽茶事全門市至5月25日前也有「免費加料」活動，期間只要於門市購買大杯烏龍系列飲品，即可免費加「烏龍粉粿」1份，每日售完為止。

【你可能也想看】

►五桐號「2大飲品買1送1」今天開跑　外送限定
►Mister Donut新聯名！史努比、查理布朗甜甜圈超Q　還有限量周邊
►必勝客「報稅季6大優惠」一次看　比薩周末快閃買1送1

關鍵字： 美食情報 美食雲 UG 五桐號 春陽茶事

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【這你跟我說90歲？】昆凌爺爺鐵餅再摘金！突被問周杰倫球技吐3字

推薦閱讀

台中北區「華燈初上風格」深夜咖啡館

台中北區「華燈初上風格」深夜咖啡館

「野柳石光夜訪女王」6／28展開　早鳥票今開賣

「野柳石光夜訪女王」6／28展開　早鳥票今開賣

全聯考季應援　咖啡沖泡、保健品「買1送1」

全聯考季應援　咖啡沖泡、保健品「買1送1」

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

大阪萬博「蟲害畫面」瘋傳！要噴殺蟲劑了

大阪萬博「蟲害畫面」瘋傳！要噴殺蟲劑了

「五月瘋藍莓」台中登場　共譜農村新樂章

「五月瘋藍莓」台中登場　共譜農村新樂章

霞海城隍爺首度穿西裝！大稻埕文化節開跑

霞海城隍爺首度穿西裝！大稻埕文化節開跑

UG台北西湖店明天開幕連3天買1送1

UG台北西湖店明天開幕連3天買1送1

華航導入生成式AI客服　「能計算、推薦行程」支援10多國語言

華航導入生成式AI客服　「能計算、推薦行程」支援10多國語言

莫內《睡蓮》6月來台展出　52件印象派真跡一次看

莫內《睡蓮》6月來台展出　52件印象派真跡一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

未滿18歲免費玩！樂園端午優惠一次看　身分證中4碼省757元

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

三商巧福今日漲價

士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」回歸

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

越南「共咖啡」台灣二店5/24開幕

左營傳承50年的眷村老口味！

「台灣最美飯店」24家一次看

十二廚供應雪蟹、松葉蟹腳吃到飽

陽明山最新「草山觀瀑吊橋」搭車就到

熱門行程

最新新聞更多

台中北區「華燈初上風格」深夜咖啡館

「野柳石光夜訪女王」6／28展開　早鳥票今開賣

全聯考季應援　咖啡沖泡、保健品「買1送1」

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

大阪萬博「蟲害畫面」瘋傳！要噴殺蟲劑了

「五月瘋藍莓」台中登場　共譜農村新樂章

霞海城隍爺首度穿西裝！大稻埕文化節開跑

UG台北西湖店明天開幕連3天買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366