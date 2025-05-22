3種人玩劍湖山299元、咖啡買1送1　還有端午連假限定水樂園

▲雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

雲林劍湖山世界為慶祝旗下「酷咖啡」獲得雲林良品最佳人氣獎，即日起至6月19日為止推出優惠，只要姓名符合指定18字中的任一字，或憑網路投票截圖、身分證字號開頭為「P」，就能享299元門票優惠，等於打3折。

劍湖山世界表示，即日起推出的門票優惠適用對象，包括憑網路投票給劍湖山世界「酷咖啡」的截圖，或設籍雲林縣的縣民或身分證字號「P」，或名中含有「劍、湖、山、酷、咖、啡、雲、林、良、品、最、佳、人、氣、王、第、一、名」任一字者，憑證件即可在入園購票時享有299元門票優惠，還有酷咖啡買一送一。

▲端午連假到劍湖山世界還有水設施可玩。（圖／業者提供）

而隨著端午連假即將到來，在5月30日至6月1日，劍湖山世界推出水陸一票暢玩，將開放3套經典水設施，包含大碗公、龍捲風以及大船塢，還有新增「氣墊濕樂園」水上氣墊體驗區，讓民眾涼快一下。

▲5月30日至6月1日玩六福村，身分證字號或出生民國年／月／日含「5」者，享門票499元。（圖／六福村提供）

六福村在官方粉專釋出端午連假三優惠，5月30日至6月1日這三天，身分證字號或出生民國年／月／日含「5」者，享門票499元，同行親友享599元（至多3位），但西元年不適用。另外，未滿6歲孩童免費入園，需有1位滿18歲成人另外購票陪同入園；凡設籍桃竹或身分證（H、J、O 者）同享499元。