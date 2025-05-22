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三商巧福今天漲價「貴5至20元」　牛三寶、蘭州雙寶破200元大關

▲▼三商巧福。（圖／三商巧福提供）

▲三商巧福今日漲價。（圖／三商巧福提供）

記者黃士原／台北報導

連鎖牛肉麵品牌「三商巧福」今天調漲，主餐售價調漲5至20元，其中牛三寶牛肉麵及蘭州雙寶牛肉拉麵價格突破200元大關。

三商巧福表示，因原物料價格成本持續上升，為反映各項營業成本，並維持最好的品質及服務，自即日起，調整主餐價格（小菜飲料不變），漲幅5元至20元，其中蘭州雙寶牛肉麵、牛三寶牛肉麵，因其使用多種牛肉部位，成本結構較高，加上牛肉與相關原物料價格明顯上漲，從185元調整為205元、200元。

▲紅燒排骨飯從135元漲至140元。（圖／三商巧福提供）

其他主餐部分，原汁牛肉麵、清燉牛肉麵、原汁牛筋麵、牛肉壽喜飯、汕頭牛肉麵從165元調漲至175元，半筋半肉牛肉麵、超大盛牛壽喜飯、叻沙牛肉麵、番茄牛肉麵、牛筋肉麵從175元漲至185元，雪花牛肉乾拌麵由150元漲至160元，牛肉炸醬麵與牛肉湯麵由90元漲至95元，紅燒排骨飯從135元漲至140元，古早味雞腿飯從150元漲至155元，滷香排骨從60元漲至65元。

▲すき家（SUKIYA）牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）

另外，連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」在3月漲價後， 日前宣布新推2款牛丼新尺寸，分別是肉量為中碗的1.5倍、飯量0.9倍的「肉大碗（119元）」、肉飯都是中碗1.3倍的「大碗（129元）」。不過肉量1.3倍、飯量不變的「超值碗」則是停賣。

關鍵字： 美食雲 三商巧福 漲價 牛肉麵

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