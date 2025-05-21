狗一下居酒食堂鮪魚祭5／23登場　忠孝店吃到飽升級不加價　

▲狗一下居酒食堂東港鮪魚祭5月23日登場。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

每年4至6月正是黑鮪魚最肥美的季節，馬辣集團旗下「狗一下居酒食堂」5月23日起至6月30日推出「東港鮪魚祭」，其中忠孝店吃到飽方案可享免費升級，988元起就能享有百道菜色及黑鮪魚無限續點。

▲黑鮪魚中腹握壽司。（圖／馬辣集團提供）

「狗一下居酒食堂」是馬辣集團旗下日料品牌，菜單品項從生魚片、壽司、丼飯、炸物、串燒到熱炒都有，目前有3家分店，其中忠孝店除了單點，還有供吃到飽方案，988元起至1688元。近期正逢黑鮪魚最肥美的季節，餐廳5月23日起至6月30日推出「東港鮪魚祭」，提供黑鮪魚中腹刺身、黑鮪魚蔥花軍艦等8款料理，單品售價120元起。

▲黑鮪魚刺身。（圖／馬辣集團提供）

▲黑鮪魚軍艦。（圖／馬辣集團提供）

忠孝店每日限量的吃到飽方案每人988元起至1688元，能盡情享用上百道菜色，包含軟殼蟹手捲、鮭魚毛毛蟲壽司、炙燒比目魚鰭邊握、松露和牛握壽司、美國無骨牛小排串燒，在「東港鮪魚祭」活動期間免費升級，根據不同的餐價，提供黑鮪魚軍艦、黑鮪魚刺身、黑鮪魚中腹握無限續點。

▲SERENA全日餐廳可享鮪魚生魚片吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

另外，高雄日航酒店響應屏東黑鮪魚觀光季，在館內餐廳推出一系列「東港鮪魚祭」主題菜單，其中SERENA全日餐廳可享10多道相關菜色吃到飽，餐檯除了提供鮪魚赤身生魚片、握壽司、鐵火捲與散壽司外，還有鹽烤鮪魚琵琶骨（魚下巴）、柚香鮪魚干貝沙拉、鮪魚蔬菜天婦羅。

▲烤鮪魚頭。（圖／記者黃士原攝）

最特別的是，SERENA熱食餐檯上還有整顆鹽烤鮪魚頭，主廚只在上面抹上鹽巴，送進烤箱燒烤1小時，民眾可以自行挖肉來享用，餐廳活動期間預訂800顆，不怕民眾吃。甜點區則是特別訂製鮪魚燒（造型雞蛋糕），共有焦糖、紅豆與起司鮪魚3種口味。